Un bilancio di fine anno ma anche una linea tracciata su quattro anni e mezzo di amministrazione cittadina. Stamattina la giunta comunale ha tirato le somme del suo 2023 nell’ormai tradizionale conferenza stampa di fine anno, durante la quale tre assessori, il vicesindaco Mirco Scorcelli, l’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini e quella alle culture e turismo Rita Soccio hanno espresso il loro supporto alla ricandidatura del sindaco Antonio Bravi nelle prossime elezioni amministrative del 2024, proprio in virtù dell’ottimo lavoro svolto in questi anni.

«Siamo nell’ultimo fine anno del nostro mandato elettorale e quindi viene naturale fare un bilancio che va oltre il solo 2023 – ha dichiarato Bravi aprendo la conferenza – la pandemia ha stravolto programmi e obiettivi di qualsiasi amministrazione pubblica, un lungo periodo difficile ma dove abbiamo dato il massimo per la comunità e tra la comunità, grazie alle collaborazioni aperte con tutte le realtà del territorio con le quali abbiamo realizzato specifici interventi quotidiani. L’avvio delle consulte associative, come quella per il sociale, per la cultura e il benessere e quella per lo sport che sta per partire, dimostrano la nostra continua volontà di condividere con i cittadini il rapporto di gestione della nostra bella città. Siamo riusciti ad intercettare e reperire tutti i fondi straordinari possibili vincendo continuamenti i bandi e ottenendo contributi in tutti i settori muovendoci con successo nell’intricato labirinto della burocrazia. Fondi che hanno permesso il finanziamento, per quasi il 90%, delle opere pubbliche senza pesare sulle casse comunali tra cui il rinnovamento di tutte le scuole recanatesi, primo tra tutti il complesso scolastico di San Vito, un vero e proprio gioiello storico, artistico, moderno e funzionale. Abbiamo riconsegnato alla città i principali impianti sportivi interamente rinnovati ed ampliati e tra i grandi obiettivi raggiunti c’è la realizzazione del piano particolareggiato del Colle dell’Infinito, un progetto di interesse mondiale e di valore inestimabile condiviso con i cittadini. Abbiamo portato avanti una importante promozione che anche nel 2023 ci ha premiato, in quanto la nostra città è stata scelta come location di ben tre importanti film nazionali ed internazionali, senza nessun costo da pagare. Da ricordare anche la riattivazione della sala cinematografica Gigli, altro obiettivo raggiunto, scritto a suo tempo nel nostro programma elettorale».

Curiosamente, ad aprire la sfilza di interventi dei singoli assessori sono stati gli unici due a non esplicitare un endorsement per la riconferma di Bravi alle comunali della prossima primavera: Francesco Fiordomo e Michele Moretti. «Siamo riusciti a rispettare con successo la severa tabella di marcia del Pnrr e tutti i lavori previsti sono stati appaltati grazie al grande lavoro degli uffici e dei collaboratori esterni – ha sottolineato il titolare della delega ai lavori pubblici, collegato in videoconferenza – sta per partire anche il cantiere della nuova Beniamino Gigli, obiettivo prioritario che sta per essere raggiunto dopo un’incredibile corsa ad ostacoli. Sono anche in programma lavori su diverse strade sia centrali che periferiche, in base ad un impegno costante che dovrà andare avanti in modo puntuale ogni anno».

«Ci sono alcuni settori di intervento della pubblica amministrazione, quali l’implementazione digitale, la tutela ambientale, la riduzione dei consumi energetici, la tutela del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nei quali abbiamo raggiunto notevoli risultati, non sempre percepiti dal cittadino perché frutto di un lavoro fatto lontano dai riflettori il cui risultato non è sempre così evidente – ha affermato l’assessore a urbanistica e ambiente – penso all’intervento per mettere in sicurezza il Colle dell’Infinito, ma anche il fosso delle Conce e gli interventi che faremo sui fossi Pantaneto e Ricale, per i quali siamo riusciti a intercettare 800 mila euro grazie a una concertazione con 65 privati. Questa è la condivisione di cui parlo, per non parlare di un altro esempio virtuoso come quello della comunità energetica».

L’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini ha spiegato l’importante lavoro quotidiano dei servizi sociali che per la tipologia dei servizi tende ad andare molto in profondità nelle varie situazioni dove opera, ma ad essere invisibile ai cittadini. «Intendo dare qualche chiave di lettura per comprendere meglio come operano i servizi sociali – ha evidenziato Nicolini – il principio fondamentale che muove le azioni è quello dell’autodeterminazione, non solo nel rispetto della persona, ma anche perché senza una motivazione al cambiamento, non ci sono altri modi per modificare le proprie scelte di vita, per quanto possano apparire nocive. Si lavora poi con il criterio dell’equa distribuzione delle risorse, che non sono illimitate, e che devono poter sostenere nell’arco dell’anno persone con situazioni simili. Ogni settimana in una riunione dell’ufficio si discutono i provvedimenti, che in tal modo sono sempre presi in collaborazione. Nel 2023 abbiamo raggiunto oltre duemila persone con i vari interventi, circa il 10% della popolazione cittadina: un metro di quanto sia importante la nostra rete».

Il vicesindaco Mirco Scorcelli è intervenuto sui temi della viabilità, commercio e protezione civile: «Quest’anno abbiamo presentato il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), l’importante strumento guida per mettere in atto strategie e azioni future per una Recanati, sempre più sostenibile e a misura dei cittadini – ha affermato Scorcelli – intanto abbiamo lavorato per migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni mettendo in opera nuovi guard-rail sui tratti stradali più pericolosi e attraversamenti pedonali protetti. Nella ztl abbiamo sostituito i vecchi dispositivi di controllo dei varchi con dei nuovi più moderni in doppia lingua e aggiunto una nuova telecamera di controllo nel terzo arco di Porta Nuova. Nell’ambito del commercio abbiamo collaborato costantemente con gli operatori per risolvere insieme le varie problematiche e per organizzare sempre nuovi eventi che potessero attrarre visitatori nel centro storico. Tra le belle novità del post covid c’è da segnalare l’apertura di ben 20 nuovi esercizi commerciali nel centro storico, una notizia che ci fa ben sperare. Il prossimo impegno sarà per la revisione del mercato: ci sono molti buchi lungo il corso e dobbiamo rivedere l’assetto in via Battisti per motivi di sicurezza. La protezione civile rappresenta un fiore all’occhiello della città, ha dimostrato ampiamente il suo grande valore sia durante la pandemia e le grandi calamità naturali e sia nelle emergenze quotidiane e nell’organizzazione degli eventi. Presto avrà una nuova sede all’interno della palazzina strategica A tutti i componenti del gruppo vanno i nostri ringraziamenti per il grande lavoro che svolgono per la comunità».

L’assessora alle culture Rita Soccio ha messo in luce gli importanti risultati ottenuti grazie art bonus, ai numerosi bandi vinti e ai fondi comunali che nel settore cultura e turismo pesano solo il 5% del bilancio comunale. «Come sempre a fine anno è tempo di bilanci, ma questo è particolare perché coincide con l’ultimo di questo mandato amministrativo e dei miei 10 anni di assessorato – ha concluso Soccio – l’anno che si chiude è stato intenso, di duro lavoro e impegno civico, con molti sacrifici ma anche con tantissime soddisfazioni. Nonostante le emergenze nazionali che hanno talvolta minato il percorso, la nostra visione di Recanati come centro culturale di riferimento a livello regionale e nazionale non è mai venuta meno. I numeri ci dicono che gran parte degli obbiettivi sono stati raggiunti, un dato per tutti per capire la vivacità delle attività culturali e turistiche della nostra città è che nel 2023 sono state 188 le delibere approvate dalla giunta comunale su 458 cioè il 41% del totale. Ma i grandi progetti non si realizzano mai da soli. Se oggi Recanati è al centro dell’attenzione è dovuto alla visione portata avanti di città della cultura come fonte di sviluppo economico e di benessere per tutta la Comunità. Tutto questo è stato possibile grazie a quella rete creata nel corso di questi anni con le associazioni, enti ed appassionati. Molto è stato realizzato ma molto altro si dovrà realizzare. Nei prossimi mesi avremo il riallestimento delle sale di Lorenzo Lotto con mezzi multimediali, il Museo Gigli completamento rinnovato e reso accessibile a tutti e l’ampliamento del museo di Villa Colloredo Mels. Per questo appoggiamo con convinzione la ricandidatura di Bravi: vogliamo proseguire sulla strada tracciata in questi anni».

