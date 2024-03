Angela Barbieri ci riprova. La sindaca uscente annuncia la sua ricandidatura in vista delle prossime elezioni comunali, dove sfiderà Claudio Camellina, candidato del centrodestra.

«Sono stati cinque anni carichi di difficoltà di ogni genere, alcune delle quali di proporzioni inimmaginabili: uscire da un commissariamento, ritrovarsi chiusi e limitati da una pandemia senza precedenti nella storia moderna, affrontare terremoti e alluvioni. Ma ce l’abbiamo fatta. La fiducia e il sostegno che avete concesso a tutti noi hanno reso possibile la realizzazione di importanti progetti e iniziative che hanno contribuito al benessere e alla crescita del nostro Comune – afferma Barbieri – con il cuore pieno di gratitudine e la consapevolezza del cammino che ancora possiamo percorrere insieme, mi rivolgo ai cittadini con il desiderio di ricandidarmi come sindaco, per non disperdere quanto finora creato e continuare a lavorare per il futuro del Comune di Montefano e di tutti i suoi cittadini».

Una scelta, dice la leader della civica Montefano Progetto in Comune, che nasce dalla profonda convinzione che «quanto fatto finora debba rappresentare solo l’inizio di un percorso più ampio e ambizioso, che richiede concretezza e continuità per essere portato avanti, donando poi serenità, sicurezza e prosperità a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. Con perseveranza, dedizione e competenza abbiamo gettato, affrontando ogni criticità, solide basi su cui vogliamo costruire ulteriormente, senza disperdere gli sforzi compiuti, ma, anzi, rafforzandoli con nuovi progetti che possano portare a nuovi successi per il benessere di tutta la nostra comunità. Quanto ottenuto finora ha dimostrato che, quando si lavora insieme, con trasparenza e senza inutili agonismi, è possibile realizzare grandi cose. La mia ricandidatura rappresenta una promessa che faccio a ciascun cittadino: un impegno a proseguire per la direzione intrapresa e a garantire che ogni voce venga ascoltata, per fare della nostra amata Montefano un luogo ancora più accogliente, operoso e sereno. In quest’ottica, il mio desiderio è di proseguire il dialogo aperto e costruttivo con tutti, per condividere idee, progetti e visioni che possano guidarci verso un futuro di ulteriori successi. Il nostro è un viaggio che abbiamo iniziato insieme e che voglio continuare al fianco della città, con lo stesso entusiasmo e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno animato sin dal primo giorno».