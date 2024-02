«L’ unico vero cambiamento per Recanati è Emanuele Pepa». È un sostegno convinto quello che mostra Forza Italia alla candidatura a sindaco del presidente di Confartigianato Marche, come rimarca il coordinatore comunale Enrico Fabraccio.

«Dopo mesi di dialogo, tutto il centrodestra unito ha chiuso il cerchio: Pepa è l’unica alternativa al governo Bravi-Fiordomo che in 15 anni ha portato ad essere Recanati una città dormitorio – tuona Fabraccio – Forza Italia ha le idee chiare. Abbiamo già un piano di rivalutazione del centro storico, illuminazione, trasporti, parcheggi, strade, quartieri, dialogo con i Comuni limitrofi che stiamo condividendo con tutti gli amici del centrodestra nelle riunioni programmatiche. Siamo tutte persone che fanno parte di una squadra con esperienze professionali di rilievo che conosce perfettamente Recanati ed i recanatesi. Se non torniamo a guardare in faccia i cittadini e a dialogare nei bar e nelle associazioni, continueranno a crearsi quei dissapori che fino ad oggi hanno caratterizzato il rapporto tra istituzioni e cittadini. Una situazione non solo molto strana, ma imbarazzante per una città di 20mila abitanti. Il nostro modo di vedere le cose con ottimismo e ambizione, si associa perfettamente ad un sindaco del fare come Emanuele Pepa che condivide appieno i nostri valori. Abbiamo la fortuna di governare tutte le istituzioni italiane dal Governo, alla Regione, alla Provincia e siamo quindi l’unica filiera istituzionale intelligente e concreta per portare avanti i progetti ambiziosi che vogliamo sviluppare nei prossimi anni. Recanati deve tornare ad essere il Comune capofila del territorio e ad avere la visibilità che merita come meta turistica internazionale».