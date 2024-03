Montecassiano, Enzo Piermarini si candida a sindaco. E’ lui il primo a sciogliere ufficialmente le riserve e a lanciare la sfida al primo cittadino uscente Leonardo Catena, che ha già annunciato la sua volontà di correre per il terzo mandato. Piermarini è sostenuto dalla lista civica Giovani di Montecassiano. Elettricista in pensione, la sua passione lo per la natura lo ha portato a realizzare a Sambucheto un parco per sensoriale per le lucciole, con visite guidate alla scoperta degli insetti luniminosi che ogni anno raccoglie centinaia e centinaia di visitatori

«Tale decisione – spiega la lista – è stata presa al fine di perseguire obiettivi ambiziosi in materia ambientale, sociale ed energetica, considerando la necessità di un’azione politica decisa e orientata al bene comune. E riflette il desiderio di un cambiamento positivo e di un’impegno concreto per il bene della comunità. Insieme, si mira a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Montecassiano».

«Enzo Piermarini, già noto per il suo impegno e la sua dedizione nel ruolo di consigliere – continua la lista – si candida con l’obiettivo di portare avanti politiche concrete e mirate al miglioramento della società montecassianese. Sarà affiancato da un team di persone altrettanto motivate e competenti, selezionate per le loro capacità nel settore di riferimento, al fine di garantire un’amministrazione attenta e risoluta nei confronti delle sfide ambientali, sociali ed energetiche che il territorio affronta».