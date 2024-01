di Luca Patrassi

Il segretario provinciale dei Democrat Angelo Sciapichetti premette che non si tratta del “campo largo” di recente memoria ma di «un accordo programmatico, basato sulla volontà di costruire un’alleanza legata a progetti condivisi e nella quale il Pd non ha alcuna volontà egemone, nessuna poltrona da reclamare. Vogliamo una coalizione aperta a tutti, ma con una discriminante ben precisa, nessuno spazio alle destre, a chi finora ha governato con la Meloni». Il segretario provinciale del Pd dunque conferma il messaggio lanciato l’altro giorno nel corso dell’assemblea svoltasi al Grassetti alla presenza della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, della deputata Irene Manzi del consigliere regionale Romano Carancini, dei vice segretari Claudio Cavallaro e Andrea Gentili, di decine di iscritti, di esponenti provinciali delle forze sindacali (Rocco Gravina per la Cisl e Daniele Principi per la Cgil), delle associazioni di categoria (Maurizio Tritarelli per la Cna) e di diversi partiti del centrosinistra. C’erano, ed hanno manifestato condivisione di intenti, il segretario regionale dei Cinque Stelle Giorgio Fede, i vertici di Italia Viva (la segretaria provinciale Fabiola Santini e quello del capoluogo Ulderico Orazi). C’era, ma non è intervenuto, l’esponente regionale dei Civici Massimiliano Sport Bianchini che però non sembra volersi gettare nel fuoco per il Pd, almeno non in prima battuta.

Gli assenti? Quasi tutto il movimento civico del capoluogo, iniziando da quella “Strada Comune” guidata in Consiglio da Alberto Cicarè che finora non sembra aver gradito l’azione de Pd. Non c’erano nemmeno i calendiani di Azione e il commento del coordinatore provinciale Massimiliano Fraticelli non lascia dubbi sul fatto che non sia in linea con il Pd definito “estremista” con buona pace di quello Sciapichetti che tutto sembrava meno che un sovversivo. «“Campo largo” per me non significa niente. Pur nel rispetto del lavoro di tutti, ritengo che questo non sia altro che uno slogan privo di contenuti. Non condivido questo modo di fare politica. Nessuna autocritica da parte del Pd per tutti gli anni che è stato al governo sia della Regione Marche, sia dei Comuni della provincia, tra cui Macerata. Nessun rinnovamento. Stessi temi, sempre validi quando si sta all’opposizione. Stessi dirigenti politici. Il centro destra va sicuramente criticato nei contenuti, negli errori, nella sua incapacità di governare, ma non di certo per il suo credo politico. Il tutto senza considerare come la politica nazionale del Pd sia oramai sempre più a sinistra e succube dei Cinque Stelle su temi fondamentali come la politica internazionale, la giustizia e l’economia».

Infine l’affondo: «Sarà interessante vedere a Macerata i Cinque Stelle, sempre all’opposizione del Pd con degli scontri durissimi, appoggiare il Pd di Ricotta e Sciapichetti. Azione continuerà a lavorare sui contenuti, cercando – ove possibile – di ottenere il rinnovamento e cercando una terza via alternativa agli estremismi sia di destra che di sinistra».