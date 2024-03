L’opa di Forza Italia su Appignano: «Appignano è un Comune governato da un bravo sindaco come Mariano Calamita, un sindaco “del fare” che ha saputo farsi apprezzare dalla cittadinanza nel corso degli anni del suo mandato e al quale non faremo di certo mancare il nostro appoggio alle oramai prossime elezioni comunali».

Sono queste le parole del segretario provinciale degli azzurri Gianluca Pasqui dopo l’ultima conviviale che si è tenuta nel piccolo comune dell’entroterra, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Innanzitutto Pasqui ha ufficializzato l’ingresso in Forza Italia dell’attuale vice sindaco, Stefano Montecchiarini, e nominato commissario comunale il consigliere con deleghe all’Ambiente e al Bilancio, Rolando Vitali. Durante la serata è intervenuto telefonicamente anche il commissario regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni, che ha portato il suo saluto e ha voluto congratularsi personalmente con le due figure istituzionali dell’amministrazione appignanese. Ma alla conviviale era presente anche il sindaco Calamita: ex candidato presidente della Provincia per il centrosinistra contro Sandro Parcaroli ed ex candidato alle Politiche per Azione. Le parole di Pasqui lasciano pochi dubbi: Calamita ora, dopo un passato nel centrosinistra, sarà appoggiato da Forza Italia alle prossime elezioni. C’è da capire cosa faranno gli altri partiti del centrodestra, in particolare la Lega, il cui segretario provinciale Luca Buldorini è stato in tutto il suo mandato da consigliere comunale un duro oppositore del sindaco e dell’amministrazione.

«Sono felice e orgoglioso – ha detto Pasqui – che uno stimato professionista e un bravo amministratore come l’avvocato Monteccharini sia entrato a far parte della grande famiglia di Forza Italia. Il nostro partito si conferma sempre di più come casa dei moderati e come punto di riferimento per chi propone una politica al servizio dei cittadini. Allo stesso tempo, saluto con piacere la nomina a commissario comunale di Rolando Vitali, persona seria ed esperto amministratore da sempre vicino ai valori del nostro partito. Appignano è un Comune governato da un bravo sindaco come Mariano Calamita, un sindaco “del fare” che ha saputo farsi apprezzare dalla cittadinanza nel corso degli anni del suo mandato e al quale non faremo di certo mancare il nostro appoggio alle oramai prossime elezioni comunali. Un grazie di cuore lo voglio rivolgere a tutti gli appignanesi che hanno raccolto l’invito a partecipare a questa bella serata e, così come per gli amministratori cittadini, mi metto a loro disposizione per qualsiasi necessità».

