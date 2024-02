Il circolo locale di Fratelli d’Italia saluta la nascita del Movimento Civici Marche anche a Treia. Presente alla riunione per FdI il consigliere comunale e provinciale Andrea Mozzoni insieme ad alcuni componenti del direttivo. «In un paese purtroppo disabituato al dialogo come Treia, vista l’organizzazione monolitica decennale dell’amministrazione comunale in carica – scrive nella nota il circolo di FdI -, non possiamo che salutare positivamente la nascita di un nuovo movimento con il quale l’auspicio è quello di poter collaborare già da subito in vista delle elezioni amministrative del giugno prossimo».

Tema caldo quello dell’appuntamento elettorale trattato anche nell’incontro dei Civici Marche che vedeva la presenza del consigliere Giacomo Rossi, al quale il movimento fa riferimento all’interno del Consiglio della Regione Marche, del rappresentante provinciale Jacopo Orlandani e della consigliera comunale di Treia Edi Castellani: «Abbiamo apprezzato gli interventi ascoltati, in modo particolare quelli rivolti al richiamo alla politica partecipativa e coerente, simbolo della storia e del lavoro di Giorgia Meloni; ai giovani e alle possibili iniziative di rilancio per i centri storici come quello treiese – continua FdI – così come prendiamo atto della volontà dei Civici Marche di continuare a collocarsi a livello regionale nell’ambito centrodestra in sostegno del presidente Acquaroli. Considerati i tanti valori in comune registrati durante l’appuntamento, auspichiamo perciò che la stessa cosa possa valere anche in ambito locale a Treia». Il prossimo appuntamento elettorale dovrà infatti per i rappresentanti di Fratelli d’Italia essere affrontato come sempre con senso di responsabilità, senza disperdere forze ed energie che potrebbero favorire soltanto chi attualmente è alla guida della città e che punta a restarci, ovvero il sindaco Franco Capponi. «Importante il richiamo al cambiamento emerso dalla riunione – conclude in tal senso il documento di Fdi Treia -, per questo sono certo che potremo lavorare insieme per il bene e il futuro della città».