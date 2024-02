Non ha ancora sciolto la riserva Leonardo Catena sulla possibilità di usufruire della nuova legge che consente, ai sindaci dei Comuni compresi tra 5 e 15mila abitanti, di correre per il terzo mandato. A spingere il primo cittadino uscente è tutto il gruppo che lo ha sostenuto in questo decennio di amministrazione, che hanno sottoscritto una lettera aperta per invitarlo a continuare nel lavoro iniziato nel 2014: si tratta della vicesindaca Katia Acciarresi, degli assessori Paolo Carnevali, Barbara Vecchi e Ilaria Matteucci, dei consiglieri di maggioranza Jacopo Carelli (segretario comunale del Pd), Fiorella Perugini, Simone Mengoni, Tristano Grandinetti e Paolo Spernanzoni, dell’ex vicesindaco (si era dimesso nel 2021) Antonio Coppari, dei già assessori Cinzia Paolucci e Simone Fogante e degli ex consiglieri Marco De Marchis e Graziano Paparelli.

«Sono ormai trascorsi quasi dieci anni da quando, nella tarda primavera del 2014, la lista civica “Montecassiano Cambia” vinse le elezioni amministrative e Leonardo Catena si insediò come sindaco – ricorda il gruppo – una novità per Montecassiano ma anche una novità per quasi tutti i nuovi assessori e consiglieri comunali che per la prima volta si affacciavano all’esperienza politico-amministrativa del governo del loro Paese. A dispetto delle immancabili cassandre secondo le quali l’inesperienza e la presunta impreparazione dei neoeletti non avrebbero consentito lunga vita amministrativa alla giunta Catena, i nostri concittadini cominciarono ben presto ad apprezzare l’impegno, le capacità, lo spirito di squadra, la costante presenza sul territorio dei nuovi amministratori. Le tante opere pubbliche realizzate, la puntuale cura del verde pubblico, l’attenzione ai bisogni sociali, l’ostinata promozione turistica che cominciò a portare a Montecassiano sempre più visitatori, le innumerevoli iniziative culturali che via via si sono succedute, la manutenzione del manto stradale in molte arterie comunali, il concreto sostegno alle numerose associazioni presenti sul nostro territorio, l’arredo urbano e altro ancora hanno poi fatto il resto in termini di consenso. Sta di fatto che nel 2019, alla nuova scadenza elettorale, Leonardo Catena e la sua lista hanno potuto registrare quasi un plebiscito di consensi ottenendo oltre il 70% dei voti a proprio favore. Un palese riconoscimento per la considerevole mole di lavoro svolto e di risultati ottenuti ma anche un chiaro apprezzamento per la trasparenza, la correttezza, l’onestà amministrativa con le quali Catena e la sua giunta hanno governato Montecassiano. Il secondo mandato amministrativo ha poi permesso a Catena e alla sua squadra di potenziare ancora di più l’attività di governo del paese e di raggiungere i brillanti risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un solido lavoro di squadra che ha coinvolto assessori e consiglieri comunali. Ma è innegabile che i meriti maggiori di questa esperienza amministrativa decennale devono essere attribuiti al sindaco, vero regista di tutto il lavoro svolto, il volano che dato autorevolezza, competenza e slancio all’attività di tutto il gruppo consiliare».

La richiesta è chiara: restare alla guida della lista e correre quindi ancora una volta alla carica di sindaco. «Noi tutti, assessori e consiglieri comunali che abbiamo affiancato Catena in questi 10 anni, avevamo preso atto della ferma volontà di Leonardo, più volte manifestata e ribadita, di non ricandidarsi in lista al termine del mandato – proseguono i 14 – oggi però le nuove norme nazionali gli consentirebbero un terzo mandato e ciò cambia lo scenario. Noi tutti comprendiamo le difficoltà a conciliare gli impegni politico-amministrativi con quelli personali e professionali. Apprezzabile era anche l’intenzione di Leonardo di incoraggiare e stimolare un ricambio alla guida della lista Montecassiano Cambia. Noi tutti però consideriamo talmente positiva l’azione di governo che Leonardo ha svolto a Montecassiano e per Montecassiano in questi 10 anni da chiedergli con fermezza di ripensare la sua decisione alla luce della possibilità di svolgere un terzo mandato. Il buon governo che Leonardo ha garantito a Montecassiano in questi anni merita continuità. Noi tutti ci appelliamo perciò al senso di responsabilità politico-amministrativa di Leonardo chiedendogli di candidarsi nuovamente a sindaco del nostro paese. Le sue indiscusse capacità e la sua assodata competenza amministrativa rappresentano una risorsa troppo preziosa per tutta la comunità montecassianese. E a una risorsa preziosa non si può rinunciare facilmente e a cuor leggero. Naturalmente anche noi tutti siamo favorevoli ad un ricambio nei ruoli chiave delle istituzioni, ma siamo anche ben consapevoli che il cambiamento tanto per cambiare sarebbe una scelta deleteria e pericolosa dettata da un qualunquismo che non condividiamo e che non appartiene alla nostra cultura. Noi tutti perciò ci appelliamo di nuovo a Leonardo Catena affinché si renda disponibile, con spirito di servizio, a lavorare ancora per il buon governo del nostro paese ricandidandosi a sindaco di Montecassiano».