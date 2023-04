POLITICA - La nomina del commissario regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni: «E' la persona giusta per rimettere in moto il partito in città»

Il Commissario regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni, ha provveduto nei giorni scorsi a nominare Enrico Fabraccio quale nuovo commissario comunale di Forza Italia a Recanati. Fabraccio, 32 anni, è laureato in Scienze Politiche e Sociali e svolge la professione di assicuratore.

«Enrico Fabraccio vanta un profilo di tutto rispetto – sottolinea Battistoni – ed è la persona giusta per rimettere in moto il partito a Recanati, città dal grande potenziale economico, sociale e culturale». «Sono onorato per questa nomina – gli ha fatto eco Fabraccio – e sono convinto di poter dare un contributo importante per far tornare protagonista il partito in un territorio dove sussiste un’importante storia di Forza Italia. Ringrazio il presidente Berlusconi, il coordinatore Tajani e l’onorevole Battistoni per la fiducia riposta».