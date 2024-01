di Andrea Cesca

«Legamento crociato sintetico Lars nuovo di zecca, il conto alla rovescia è già iniziato, grazie al professor Cerulli per la sua rinomata professionalità e umanità». Dal letto d’ospedale dove questa mattina si è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro Michele Paolucci suona la carica.

Il capitano della Civitanovese che si era infortunato due settimane fa in occasione della partita interna con l’Osimana aveva rimandato di qualche giorno il ricovero al “Centro chirurgico toscano” di Arezzo per poter assistere dagli spalti del Polisportivo al derby con la Maceratese. «Le vittorie hanno molti padri ma le sconfitte sono orfane – fa sapere attraverso i social Paolucci – Ma io conosco la verità più di chiunque altro e so che chi ama questi colori e non viene solo a farsi pubblicità allo stadio sa che questo gruppo di ragazzi unici ha già vinto. Comunque e a prescindere dal risultato. Questa squadra sta facendo sognare una città ad occhi aperti e io, noi tutti non possiamo che dire grazie. Questi guerrieri non smetteranno mai di lottare, grazie a chi non solo ieri ma in ogni partita non smette di sostenere questi colori. Viva Citanò».

Ci vorrà tempo prima di rivedere Paolucci in campo, il capitano confida di tornare a disposizione dell’allenatore Sante Alfonsi prima della fine del campionato. Ci vorrà tempo per metabolizzare la sconfitta, per sbollire la rabbia, le occasioni mancate da Spagna e Buonavoglia e quella clamorosa di Brunet in pieno recupero. Nonostante tutto la Civitanovese ha mantenuto il primo posto in classifica, ma ha perso un altro giocatore per infortunio, Ivan Visciano, l’anima della squadra, il capitano in assenza di Paolucci. Visciano ha lasciato il terreno di gioco in barella al termine del primo tempo, si teme un infortunio muscolare di grave entità; sarà un’assenza molto pesante. Il centrocampista aveva ancora dolore stamattina, domani si sottoporrà agli accertamenti del caso.

«Che dire, sono le 2,30 e di dormire non se ne parla – ha scritto durante la notte proprio Visciano – Vengo da Torre del Greco, città dove sono nato e cresciuto, città che vive di pane e pallone, città dove ho giocato ben nove anni, dove ci ho messo sempre passione, anima e cuore, apprezzato? Si, solo dai veri tifosi. Faccio una scelta dopo delle delusioni perché si, in fin dei conti non si e mai profeti in patria, voglio cambiare vita, voglio dare una stabilità alla mia splendida famiglia, voglio lavorare e giocare.

E così arrivo a Citanò, vengo accolto a braccia aperte dal presidente, mi dà l’opportunità di cambiare vita facendomi una premessa: di portare Citanò più in alto possibile. Non posso non accettare una piazza bella calda, piazza che non merita assolutamente queste categorie. Passo dopo passo, mattone dopo mattone si arriva ad oggi primi in classifica, riusciamo ad accendere una piazza, basta vedere la foto. Chiudo dicendo che fa male, tanto male lasciare i miei compagni di squadra in una partita cosi importante, in un derby sentito in tutta la città. Non so ancora l’entità dell’infortunio ma faccio una premessa: sono orgoglioso di indossare questa maglia, orgoglioso dei miei compagni di squadra. Spero solo di tornare presto e di dare di nuovo tutto me stesso. Forza Citanò».

Domenica prossima il Polisportivo ospiterà il testa-coda fra la capolista Civitanovese e il fanalino di coda Atletico Azzurra Colli. Non ci saranno Paolucci e Visciano, bisognerà valutare le condizioni di Passalacqua e Domizi che in occasione del derby sono dovuti restare in panchina, ma che sarebbero stati utilissimi in mezzo al campo. Restano undici giornate al termine della stagione regolare, in un fazzoletto di sette punti sono raccolte dodici squadre, l’equilibrio regna ancora sovrano nel campionato di Eccellenza Marche.