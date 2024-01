Derby, in 4mila al Polisportivo (Foto/Video)

Quasi quattromila spettatori al Polisportivo per il derby Civitanovese-Maceratese: circa duemila sulla curva locale, mentre da Macerata sono arrivati in 800 nel settore ospiti. Gli ultras rossoblu si sono ritrovati in piazza Conchiglia e da lì si sono mossi in corteo verso lo stadio passando dal lungomare sud: insieme a loro i tifosi “gemellati” della Sambenedettese e del Rimini. Arrivo ordinato delle due tifoserie e prima del via scontro vocale a suon di cori a distanza tra “pesciaroli” e “pistacoppi”. In tribuna anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e Riccardo Sacchi, assessore allo sport del Comune di Macerata.

(Foto di Federico De Marco)