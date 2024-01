di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Una rete di Bagnolo alla mezzora del primo tempo decide il big match della diciottesima giornata del campionato di Eccellenza. La Civitanovese in emergenza a causa delle assenze per squalifiche ed infortuni si aggiudica lo scontro al vertice con il Chiesanuova e torna in testa alla classifica, in solitaria. E’ stata una bella partita, la squadra di Mobili ha avuto la sfortuna di trovare sulla propria strada il portiere Testa in giornata di grazia. Il numero uno dei rossoblu è stato il migliore in campo, ma tutta la difesa della Civitanovese è stata all’altezza della situazione. Mongiello e compagni, che hanno dimostrato di meritare le posizioni di vertice della classifica, si possono rimproverare solo di non essere riusciti a capitalizzare almeno una delle occasioni da rete create. Brava la Civitanovese che ha avuto la possibilità di raddoppiare, in un caso è stata la traversa a respingere il tiro dalla lunga distanza di Candia. Sante Alfonsi si gode il primato, i rossoblu tornano in fuga.

Le fatiche di metà settimana ad Urbino nel recupero della prima giornata hanno lasciato il segno in termini di squalifiche ed infortuni nella Civitanovese. Ballanti e Spagna sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo, Visciano è andato in diffida. Inoltre si sono infortunati De Vito e Passalacqua, i due difensori centrali oltre a Ballanti. Sante Alfonsi deve “inventare” il pacchetto arretrato, davanti al rientrante Testa fanno coppia Pasqualini (difensore esterno) e Ruggeri (centrocampista), sulla destra parte titolare Candia.

L’assenza di Paolucci, fermato da un grave infortunio al ginocchio e quello di Palpacelli hanno obbligato la società a tornare sul mercato, due giorni fa è arrivato a Civitanova Marche l’attaccante Guido Verini dal San Lorenzo (Argentina), il giocatore classe 2003 è presente allo stadio in tribuna. Mister Mobili fatta eccezione per Molinari ha l’imbarazzo della scelta.

Mauro Profili parlotta con Roberto Patrassi, si gioca al comunale di Villa San Filippo, divenuto lo stadio di casa del Chiesanuova a causa del perdurare dell’indisponibilità del “Sandro Ultimi” per i lavori di adeguamento. Bella la cornice di pubblico, numerosa la tifoseria rossoblù arrivata dalla costa per sostenere la squadra. La posta in palio è molto alta, il Chiesanuova con 25 reti realizzate vanta l’attacco più prolifico del girone, l’emergenza in difesa è un banco di prova impegnativo per la retroguardia ospite.

Il Chiesanuova quando attacca porta Andrea Pasqui e Mongiello ai fianchi di Sbarbati, i due esterni offensivi sono pronti a ripiegare se il possesso palla è degli avversari. Subito affondo sulla sinistra del Chiesanuova, Testa in uscita sventa il pericolo. La Civitanovese va alla conclusione con Bagnolo dopo uno scambio Cosignani-Becker. La partita è combattuta ed equilibrata, ma le frecce nell’arco di Roberto Mobili sono pronte a ferire: al 17’ imbucata di Badiali per Mongiello sulla sinistra, il capitano dei biancorossi a tu per tu con Testa si vede deviare in calcio d’angolo il destro di prima intenzione. Il settore ospiti occupato dai tifosi della Civitanovese espone lo striscione “Daje capitano” con tanto di cori per Paolucci, Roberto Mobili impartisce ordini ed impreca quando non vengono rispettati. Un sinistro di Andrea Pasqui al 28’ termina tra le braccia di Testa, Visciano recupera palloni su palloni nella propria metà campo. Appena superata la mezzora la Civitanovese si porta in vantaggio: al 33’ azione insistita di Candia sulla destra, sul secondo cross in area Bagnolo gonfia la rete a due passi dalla linea di porta, 0 a 1.

Gli animi si scaldano al 35’ quando Buonavoglia rimane a terra, forse colpito alla testa, si crea una mischia ma l’arbitro non prende provvedimenti. La Civitanovese potrebbe andare sul doppio vantaggio al 41’ Bagnolo ruba palla all’avversario ma si allunga troppo il pallone consentendo la presa di Fatone. Sul ribaltamento di fronte Testa sale ancora in cattedra, il portiere chiude lo specchio della porta a Mongiello, sulla ribattuta si esalta su Badiali, poi Ruggeri si immola deviando il pallone in angolo, che occasione per il Chiesanuova!

«Abbiamo i migliori tifosi del mondo, mi hanno commosso ancora» dice Michele Paolucci all’intervallo, lo staff medico sta definendo i dettagli per l’operazione al ginocchio del capitano.

Il sole bacia il terreno di gioco, ma sul fare della sera le temperature scendono inesorabili. Al quarto d’ora del secondo tempo la Civitanovese ha la seconda opportunità per raddoppiare, un errato disimpegno di Monteneri favorisce Bagnolo, Becker va al tiro, Fatone c’è. Il Chiesanuova è in partita, il risultato resta in bilico, al 67’ punizione di Mongiello dalla destra, Sbarbati prolunga di testa, Monteneri alza clamorosamente la mira a due passi dalla porta. Le occasioni si susseguono, al 69’ Candia va al tiro dalla lunga distanza, la palla colpisce in pieno la traversa, poi Fatone devia in angolo il sinistro di Domizi; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Ruggeri non inquadra la porta. Il Chiesanuova replica al 73’ con una girata sottomisura di Sbarbati, Testa non si fa sorprendere. Il numero 1 della Civitanovese è in giornata di grazia, al 79’ Testa è provvidenziale sul destro di Morettini che cambia traiettoria perchè deviato; sulla ripartenza della Civitanovese Strupsceki non inquadra la porta. Lo stesso Strupsceki al 91’ pecca di altruismo vanificando l’opportunità a due passi da Fatone.

La squadra di Alfonsi va a fare festa sotto ai propri tifosi al triplice fischio di chiusura. «Noi vogliamo vincere il derby» cantano gli ultras «Chi non salta è un pistacoppo». Domenica prossima al Polisportivo di Civitanova è in calendario il derby per eccellenza, quello con la Maceratese, staccata in classifica di dieci punti. Il Chiesanuova esce tra gli applausi, delusa per il risultato, ma consapevole di aver disputato un’ottima partita.

CHIESANUOVA (4-5-1): Fatone 6; Corvaro 6 (19’ st Bruffa ng), Canavessio 6, Monteneri 6, Iommi 6; Crescenzi 6 (27’ st Carnevali Filippo ng), Tanoni 6 (33’ st Morettini ng), Badiali 6,5 (43’ st Bonifazi ng); Pasqui Andrea 6 (27’ st Trabelsi ng), Sbarbati 6,5, Mongiello 6,5. A disp.: Carnevali Gioele, Defendi, Pasqui Lorenzo, Dutto. All. Mobili.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 8; Candia 7 (30’ st Franco 6), Ruggeri 7, Pasqualini 7, Cosignani 7; Visciano 7, Domizi 6 (30’ st Mangiacapre ng); Buonavoglia 6,5 (35’ st Ercoli ng), Bagnolo 7 (22’ st Strupsceki ng), Becker 6; Brunet 6 (45’ st Giordani ng). A disp.: Cannella, Guedack, Ponzanesi, Santini. All.: Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Vito Mattia Losapio di Molfetta (assistenti Morganti di Ascoli Piceno e Piccinini di Ancona).

RETI: pt. 33’ Bagnolo (C).

NOTE: spettatori 600 circa. Calci d’angolo 2 a 4. Ammoniti Pasqui Andrea, Crescenzi, Cosignani, Mobili. Recupero: 6’ (1’+5’).