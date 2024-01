di Andrea Cesca

«Mi aspetto una squadra tosta, gagliarda, vogliosa di riscatto. Per la Maceratese questo può essere l’ultimo treno, farà di tutto per non lasciarselo scappare. Nel derby di andata non ha fatto benissimo, ma ha un’ottima rosa, desiderosa di rivalsa». Per l’allenatore della Civitanovese Sante Alfonsi quella in programma domenica al Polisportivo sarà la quarta sfida stagionale contro i biancorossi, il bilancio ad oggi è in perfetto equilibrio: un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia, una vittoria in campionato.

Mister Alfonsi, cosa potrà fare la differenza?

«I dettagli, gli episodi possono cambiare gli equilibri. Bisogna scendere in campo senza paura e con grande personalità. In partite come questa ci vuole un po’ di cattiveria in più».

Come arriva la Civitanovese a questa partita? Ci saranno novità rispetto a domenica scorsa con i rientri di Spagna e Ballanti?

«Ci siamo allenati bene in settimana, ma dovrei avere qualche defezione. Domizi è in dubbio, gli ultimi accertamenti ai quali si dovrà sottoporre scioglieranno la riserva. Avrei preferito avere tutti a disposizione per poter fare le mie scelte, ciò non toglie che a Villa San Filippo contro il Chiesanuova, malgrado le numerose assenze, chi ha giocato non ha fatto rimpiangere chi non c’era».

Quanto è importante il sostegno dei tifosi in partite come questa?

«E’ importantissimo. Sappiamo quanto ci tengono a questa partita, giochiamo in casa, vogliamo fare bella figura».

Si possono azzardare pronostici?

«Il derby è sempre una partita da tripla. La Civitanovese deve continuare a scendere in campo con la voglia di sempre».

Chi può avvertire di più il peso della posta in palio, la Civitanovese capolista o la Maceratese in zona playout?

«Questo è un campionato molto equilibrato, può succedere di tutto, nessuno vuole mollare, si deciderà tutto alla fine. I biancorossi in caso di successo si rimetterebbero in corsa per i playoff, non credo proprio che dovranno disputare i playout visto il vantaggio sulle ultime».

La partita – Oltre all’infortunato Paolucci non sarà della partita l’ultimo arrivato, l’attaccante argentino Guido Verini, che sta ultimando la documentazione per il tesseramento; dovrebbe essere a disposizione la prossima settimana.

Il pre gara – Gli ultras della Civitanovese si sono dati appuntamento domani mattina allo stadio per la seduta di rifinitura per caricare la squadra. Domenica prima della partita gli ultras rossoblu si ritroveranno in Piazza Conchiglia e raggiungeranno il Polisportivo in corteo. Prima del fischio di inizio sarà osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Gigi Riva. L’arbitro designato a dirigere la partita fra Civitanovese e Maceratese è Nenad Radovanovic di Maniago, assistenti Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno e Luigi Domenella di Ancona.