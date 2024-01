di Andrea Cesca

La Civitanovese perde il proprio capitano. Si prospetta un lungo stop per Michele Paolucci vittima di un grave infortunio ieri al Polisportivo nella partita con l’Osimana vinta per 2 a 0. L’esito degli esami questa mattina è stato impietoso: lesione del legamento del ginocchio destro. Paolucci appresa la triste notizia non si abbatte e si dice pronto per una nuova sfida. «Quella di ieri non sarà la mia ultima partita con la maglia della squadra che amo». Poco prima della mezzora del secondo tempo della partita con l’Osimana Paolucci entra in scivolata sul pallone, il capitano cade a terra per il dolore, si rialza, ma non ce la fa a camminare e si mette disteso con una mano sul volto e l’altra in alto per chiedere i soccorsi. Lascerà il terreno di gioco in barella. Stamattina l’impietoso esito degli esami.

Il capitano si è affidato ai social per raccontare il suo stato d’animo. «A quasi 38 anni dopo una vita intera sui campi da calcio ieri è capitato anche a me. Dopo l’infortunio di ieri la risonanza magnetica fatta stamattina ha evidenziato la lesione del crociato anteriore destro, che sia accaduto nello stadio di casa mia e abbracciato dal calore della mia gente fa sembrare tutto un pò meno difficile da accettare. Questo mi terrà lontano dai campi per un pò ma non da questi splendidi ragazzi che stanno battagliando ogni giorno e avranno bisogno di tutto il nostro sostegno per raggiungere l’obiettivo. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, chiamato o hanno avuto un pensiero, ho letto ogni parola e pian piano dopo aver rimesso insieme i cocci risponderò a ognuno di voi. Già ieri per istinto nonostante il dolore avevo provato a rialzarmi, e così accadrà di nuovo, con pazienza e dedizione lotterò affinché quella di ieri non sarà la mia ultima partita con la maglia della squadra che amo. Mi dispiace aver dato pensiero alla mia Denim, ai miei genitori, ai miei amici, preparatevi tutti perché ora dovrete sopportarmi un pò di più. Vi voglio bene».

Dopo domani alle 18 la Civitanovese sarà in campo al “Montefeltro” di Urbino per il recupero della partita rinviata due domeniche fa a causa della nebbia. I rossoblù avranno un’arma in meno in campo, ma un tifoso in più sugli spalti, pronto a non far mancare nulla alla squadra di Sante Alfonsi.