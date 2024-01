«Riempiamo lo stadio, questa squadra lo merita. Ci siamo». E’ iniziata la settimana che porta al derby Civitanovese-Maceratese, in programma domenica alle 15,30 al Polisportivo. E la società rossoblu chiama a raccolta i tifosi, forte dell’ultima vittoria nel big match contro la Chiesanuova, che è valsa la vetta solitaria.

«La settimana che ci porta al derby inizia da oggi – ha scritto la Civitanovese sul proprio profilo Facebook – Il dg Claudio Cicchi a nome della società dedica la vittoria che ci ha regalato il primato in solitaria a capitan Paolucci. Dedica all’unisono con squadra e tifoseria che già sul campo hanno celebrato capitan Michele».

Poi tutta una serie informazioni utili per i tifosi. «Le disposizioni delle autorità per la gara di domenica prevedono la vendita dei tagliandi del settore ospiti a cura della società Maceratese che dovrà annotare gli estremi del documento di identità di ogni singolo acquirente – spiega la Civitanovese – Non ci sono biglietti ridotti e pagano i nati dal 2009 e precedenti. Gli Under 14 non pagano ma possono accedere agli spalti solo se accompagnati da un maggiorenne ed esibendo un documento d’identità in corso di validità. Il costo dei biglietti è il seguente: 12 euro tribuna coperta nord e sud (ospiti), 10 euro gradinata; 25 euro tribuna centrale. Oltre alla vendita diretta da parte della società ospite (tabaccheria Monachesi) sarà possibile acquistare i tagliandi (per tutti) anche sul circuito “Ciao Ticket”. Per gli ospiti c’è tempo fino alle 19 di sabato. Il botteghino settore ospiti resterà chiuso mentre i botteghini per i locali saranno regolarmente aperti. Per i sostenitori rossoblu nessuna restrizione e nessuna prescrizione nominale. “Giornata Rossoblu” consigliamo di acquistare il tagliando in prevendita. Domani comunicheremo orari e luogo».