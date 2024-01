di Mattia Nepa (foto di Federico De Marco)

Nuovo anno, nuova vittoria. Dopo il rinvio del match contro l’ Urbino della settimana scorsa, che si giocherà mercoledì, la Civitanovese torna a giocare nel 2024 e si impone al Polisportivo a due mesi esatti dall’ultima volta (1-0 sul Montecchio): un’ottima Osimana, che da dieci partite era imbattuta, sconfitta 2-0. È Brunet alla mezz’ora del primo tempo ad aprire le danze. Bravo l’attaccante argentino a farsi trovare libero sul corner battuto dal connazionale Becker. Proprio quest’ultimo, allo scoccare dell’ultimo secondo del recupero, trova il gol del raddoppio.

Si incontrano due squadre in fiducia nonostante le numerosissime defezioni. La Civitanovese inaugura il girone di ritorno con Testa, Spagna e Buonavoglia squalificati mentre la squadra ospite arriva a Civitanova con Patrizi e Bugaro anche loro squalificati, Buonaventura, Bambozzi, Triana e Ambanelli infortunati (per gli ultimi due stagione finita). L’incontro inizia subito con ritmi alti da entrambi le parti. È l’Osimana, allo scoccare del quarto d’ora, a rendersi pericolosa. Un sontuoso Borgese imbuca perfettamente per Tittarelli che, a tu per tu con Cannella, calcia fuori di pochissimo.

Immediata la reazione della Civitanovese: Pasqualini sulla destra arriva sul fondo, riesce a crossare in mezzo ma prima Paolucci poi Brunet non riescono ad impattare il pallone. Il primo tempo è gradevole e ricco di emozioni e al 22′ è ancora la squadra ospite a farsi vedere con Borgese che batte velocemente una punizione sulla trequarti e prende di sorpresa la retroguardia locale, Straccio in area di rigore non se la sente di tirare e cerca un suo compagno libero, brava la Civitanovese a rimediare e sventare il pericolo.

Alla mezz’ora i rivieraschi hanno la possibilità di passare in vantaggio ma ancora una volta l’occasione sfuma. Becker crossa dalla sinistra, la palla arriva a Bagnolo che spara incredibilmente alto da posizione ravvicinata. Dopo quattro minuti però arriva il vantaggio rossoblu. Un corner di Becker arriva sulla testa di Brunet che riesce a svettare e battere l’incolpevole Santarelli. Decisiva una deviazione di Mosquera. La Civitanovese negli ultimi dieci minuti cerca di mantenere il risultato ma nell’unico minuto di recupero rischia di subire il gol del pareggio. Un errore in disimpegno di Bagnolo permette a Mosquera di entrare in area di rigore, cross per Alessandroni che non riesce a scaricare in rete; bravo Cannella a dire di no.

Inizia il secondo tempo subito con uno striscione polemico da parte dei tifosi locali: “Se non riuscite a spostarlo, dovete sistemarlo”. Gli ultras rossoblu si fanno sentire riguardo la questione del Polisportivo. Parte subito forte la Civitanovese e dopo soli tre minuti una grande punizione di Becker impegna Santarelli. È bravo l’estremo difensore ospite ad allungarsi e a dire di no al fantasista argentino. L’Osimana decide di cambiare assetto tattico, schierandosi con una difesa a tre con Mosquera e Pasquini quinti di centrocampo. L’obiettivo della squadra ospite è quello di allargare le maglie locali e cercare di impensierirle. Al 69′ ancora Becker, da posizione defilata, calcia in maniera pericolosa una punizione. Santarelli è costretto a mandare in corner.

Alla mezz’ora della seconda frazione capitan Paolucci è costretto ad uscire in barella per un problema al ginocchio. A dieci minuti dal termine la Civitanovese non riesce a trovare il gol del raddoppio: Becker calcia con il destro ma il pallone termina sul fondo. È ancora la squadra locale a provare a chiudere l’incontro ma questa volta è Strupsceki a divorarsi il gol del raddoppio. Servito in area di rigore, l’attaccante non inquadra la porta e costringe i suoi a soffrire fino al termine del match. Proprio allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero la Civitanovese trova il gol del raddoppio. Ruggeri se ne va in maniera strepitosa in mezzo al campo ed è bravissimo a servire Becker che non si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite e chiude il match. Termina così: la Civitanovese batte 2 a 0 l’Osimana.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Cannella 6; Pasqualini 6; Ballanti 6; Passalacqua 6.5; Cosignani 6; Bagnolo 5.5 (20′ s.t. Ercoli 6); Visciano 6; Domizi 6; Becker 7; Brunet 6.5 (25′ s.t. Strupsceki 6); Paolucci 6 (30′ s.t. Ruggeri 6.5). A disp.: Liberati, Mangiacapre, Candia, Giordani, De Vito, Franco. All.: Alfonsi.

OSIMANA (4-4-2): Santarelli 6; Falcioni 6 (37′ s.t. Di Lorenzo s.v.); Bellucci 6 (18′ s.t. Fermani R. 6); Micucci 6; Mosquera 5.5; Pasquini 6 (42′ s.t. Montesano s.v.); Straccio 6 (27′ s.t. Mercanti 6); Borgese 6.5; Fermani N. 5.5; Alessandroni 5.5; Tittarelli 5.5. A disp.: Affinito, De Angelis, Baiocco, Labriola, De Angelis. All.: Aliberti.

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (Persichini di Macerata – Principi di Ancona)

RETI: 34′ p.t. Brunet, 50′ s.t. Becker.

NOTE: 400 spettatori circa. Ammoniti: Ballanti, Visciano, Bellucci, Fermani N., Falcioni Angoli: 4-0. Recupero: 6′ (1′ + 5′).