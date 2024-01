di Andrea Cesca e Mauro Giustozzi

QUI CIVITANOVA – “Riempiamo il Polisportivo”. E’ la parola d’ordine tra i tifosi di fede rossoblù in attesa del derby di domani (fischio di inizio ore 15) fra Civitanovese e Maceratese. Gli ultras questa mattina si sono dati appuntamento al Polisportivo per assistere all’allenamento di rifinitura e caricare la squadra di Sante Alfonsi.

Domani si ritroveranno alle 13 in piazza Conchiglia e si muoveranno in corteo verso lo stadio; insieme a loro i tifosi “gemellati” della Sambenedettese, considerato che la loro squadra ha anticipato l’impegno di campionato oggi a Fano. Sarà “giornata rossoblu” non saranno dunque valide le tessere abbonamento, i botteghini per i tifosi locali saranno aperti dalle ore 14.

Visciano e compagni arrivano al derbissimo con i galloni della capolista e nove punti di vantaggio in classifica. L’obiettivo sono i tre punti, va detto che la Civitanovese manterrebbe il primato anche in caso di parità ad undici giornate dal termine della stagione regolare, ma a questa evenienza nessuno vuole pensare, l’intento è quello di rendere ancora più amara la stagione ai cugini rivali di sempre battuti in rimonta nella gara di andata all’Helvia Recina per 3 a 1 con le reti di Bagnolo, Visciano e Ercoli. Qualche problema di formazione per Alfonsi, che domenica scorsa ha spodestato il Chiesanuova nonostante l’emergenza infortuni e squalifiche. Saranno assenti gli infortunati Paolucci e De Vito, tornano dalla squalifica Ballanti e Spagna, sono abili e arruolati Passalacqua e Domizi che hanno accusato qualche problema.

Se Domizi dovesse partire titolare sarebbe risolto il “problema” degli under, diversamente Alfonsi dovrà scegliere uno tra Ercoli, Strpsceki e Franco per far quadrare i conti. In tal caso Ruggeri, autore di una prestazione maiuscola come difensore centrale domenica scorsa al comunale di Villa San Filippo, verrebbe affiancato a Visciano sulla mediana. La Civitanovese si dovrebbe disporre con il rodato 4-2-3-1 davanti al portiere Testa la coppia di difensori centrali dovrebbe essere formata da Ballanti e Passalacqua (in alternativa Pasqualini o Ruggeri), sugli esterni Pasqualini (o Franco) a destra, Cosignani a sinistra. Sulla mediana capitan Visciano sarà affiancato da uno tra Domizi o Ruggeri, dietro all’unica punta Spagna agiranno Buonavoglia, Bagnolo e Becker.

L’arbitro designano a dirigere l’incontro è Nenad Radovanovic della sezione di Maniago in provincia di Pordenone, marchigiani i due assistenti Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno e Luigi Domenella di Ancona.

QUI MACERATA – Nonostante il distacco in classifica e le delusioni patite in queste ultime giornate i tifosi biancorossi seguiranno in massa la Maceratese al Polisportivo. Tra biglietti acquistati nella prevendita fisica che quelli online saranno circa 700 i tifosi che sosterranno Strano e compagni a Civitanova per il derby numero 78 nella storia dei confronti tra ‘cugini’: alle 18,30, a ridosso della chiusura della biglietteria sono stati venduti 600 biglietti cartacei oltre a 80 online.

I tifosi della Curva Just si ritroveranno domani alle 13,45 nel piazzale dello stadio Helvia Recina per formare poi un lungo serpentone di auto che si dirigeranno verso la costa. Una volta arrivato nel parcheggio riservato alla tifoseria maceratese e prima dell’ingresso nel settore riservato dello stadio agli ospiti verrà distribuito il materiale necessario per la coreografia che è stata studiata in vista di questa partita. A sostenere la Rata arriveranno anche diversi tifosi da fuori regione: un gruppo di amici, maceratesi di nascita ma residenti in Abruzzo principalmente tra le provincie di Teramo e Chieti, si ritroveranno e partiranno dal casello dell’A14 di Città Sant’Angelo alla volta di Civitanova per non far mancare il sostegno alla Maceratese. Del gruppo faranno parte anche una decina di abruzzesi ex studenti, oggi professionisti, che hanno tenuto sempre un legame di cuore con la città che li ha ospitati.

La gestione con Dino Pagliari in panchina è stata sinora caratterizzata da molti pareggi, 8, le vittorie sono state 3 (2 in trasferta) ed un’unica sconfitta sul campo della Jesina (oltre a quella in finale di Coppa contro l’Osimana). Sul fronte della squadra stamattina l’ultimo allenamento di rifinitura con positivi riscontri per i tre calciatori assenti domenica scorsa, Perri, Mancini e Chimezie che sono rientrati nel gruppo. Di sicuro saranno indisponibili Ruani e Martedì mentre le condizioni di Minnozzi verranno valutate dallo staff biancorosso nell’imminenza della partita per decidere se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. Per il resto l’assetto della Maceratese non dovrebbe cambiare molto dalle ultime uscite, con il 4-3-3 come schema di base iniziale. In difesa nessuna incertezza: giocheranno Gagliardini in porta, il civitanovese Iulitti difensore esterno destro con la coppia centrale Strano-Sensi. Ballottaggio sulla fascia sinistra difensiva tra Luciani e Nicolosi. In mezzo al campo conferme per Gomis, Giorgio Pagliari e Tortelli. Più alternative invece nel tridente offensivo che ha un punto fermo in Perri centravanti al rientro: gli altri due compagni di reparto saranno scelti tra Mancini e D’Ercole a destra e Minnozzi o Di Ruocco a sinistra. Ma non sono da escludere sorprese nell’assetto della Maceratese, anche con i nuovi acquisti Vittorini e Damiano che potrebbero stravolgere le indicazioni della vigilia del derby.