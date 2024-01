di Andrea Cesca

«Il mio gol più bello? Quello messo a segno nel derby d’andata all’Helvia Recina». Ivan Visciano non ha dubbi. Il centrocampista della Civitanovese autore del gol del raddoppio a Macerata è entrato nel cuore dei tifosi. Non a forza di reti realizzate, ma di prestazioni.

Il gol messo a segno contro la Maceratese è stata la classica ciliegina sulla torta. Originario di Torre del Greco, dopo aver indossato la maglia della Turris, la squadra della propria città e di diverse società della Campania, Visciano si è trasferito ad Ancona e poi definitivamente a Civitanova, dove ha acquistato casa ed ha messo su famiglia. «Dopo l’esperienza di Ancona cercavo una sistemazione dove potessi conciliare calcio e lavoro. Qua mi trovo bene, devo ringraziare il presidente Mauro Profili». La maglia rossoblu se la sente cucita sulla pelle e il derby con la Maceratese anche per lui è una partita sentita. «La Maceratese non sta attraversando un buon momento, ma non è da sottovalutare, ha un organico importante, la squadra è stata costruita per vincere. La vittoria potrebbe dare una svolta alla loro stagione, sarà una partita difficilissima».

Cosa c’è da temere di questa Maceratese?

«E’ una squadra importante con un reparto offensivo di prim’ordine. Per loro sarà una sorta di ultima spiaggia, se fanno risultato si possono rilanciare».

La Civitanovese in caso di vittoria potrebbe affossare definitivamente i “cugini”, rivali di sempre: come sta la squadra?

«Arriviamo in buone condizioni a questa sfida, qualcuno ha recuperato dagli infortuni, qualcun altro ha scontato la squalifica. Si respira la giusta aria all’interno dello spogliatoio, il gruppo fa sempre la differenza. La dimostrazione c’è stata contro il Chiesanuova, nonostante le assenze chi ha giocato ha dato riposte importanti».

La Civitanovese è una neopromossa, ma arrivati a questo punto è lecito provare a vincere il campionato di Eccellenza?

«Ci proveremo. Non siamo partiti con l’obiettivo di centrare la promozione, abbiamo sempre ragionato partita per partita. E’ un torneo molto equilibrato, non c’è una squadra ammazza campionato».

Indossare la fascia di capitano che effetto ti fa?

«Mi fa sentire orgoglioso, mi da la carica. Il nostro vero capitano è Michele Paolucci, la sua presenza è fondamentale per tutto il gruppo. Lui ha fatto campionati importanti, è un leader. Ci dispiace tantissimo per il suo infortunio, lo aspettiamo a braccia aperte».

La tifoseria non vi ha lasciato mai soli, cosa ti senti di dire agli sportivi rossoblu?

«Li ringraziamo perché ci sono sempre vicini. Da parte nostra onoreremo la maglia, daremo tutto in campo».



