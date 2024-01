di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

L’irrefrenabile gioia biancorossa fa da contraltare alla profonda delusione rossoblu in un dopopartita dove la preoccupazione per l’infortunio occorso ad una delle colonne della Civitanovese, capitan Visciano e il ko incassato nel derby casalingo sono sicuramente maggiori della soddisfazione per aver almeno mantenuto il primato in classifica in Eccellenza.

«Sicuramente non è stata la miglior versione della mia Civitanovese – afferma il tecnico rossoblu Sante Alfonsi – e mi dispiace tanto per moltissimi nostri tifosi accorsi oggi allo stadio. Nonostante non sia stata la nostra miglior gara non penso che meritavamo di uscire sconfitti: la Maceratese porta a casa il successo con un episodio, il cacio di punizione, però nel complesso non mi sembra che il nostro portiere abbia fatto altre parate importanti. Questo è il rammarico. Abbiamo perso Visciano, avevamo altre assenze, però resta il fatto che abbiamo perso il derby. L’infortunio del nostro capitano temo sia molto grave e quindi lo perderemo per parecchio tempo. Però il dispiacere è non aver potuto accontentare i nostri tifosi che tornano a casa con rammarico per la sconfitta. Sotto il punto di vista dell’impegno non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Non era una partita semplice, un po’ di tensione ci poteva stare. Nel secondo tempo abbiamo creato di più rispetto alla Maceratese che ha fatto la sua partita e l’ha vinta, però noi non meritavano la sconfitta».

Sull’altra panchina l’umore è opposto, con Dino Pagliari sorridente e felice per questa affermazione nella partita più sentita del campionato dalle due città e dalle rispettive tifoserie. «Avevo chiesto alla vigilia una Maceratese finalmente sfacciata e decisa e lo è stata contro la Civitanovese – ha detto il mister della Rata-. Sono molto contento per la nostra gente, per i miei ragazzi che si meritavano questa soddisfazione e gioia. L’ultimo mese siamo stati davvero molto e sottolineo molto, sfortunati. Abbiamo fatto oggi una prestazione importante contro una squadra forte, fuori casa, che è prima in classifica. Vuol dire che c’è grande temperamento e voglia. Se è stata la miglior Maceratese della mia gestione? Ci sono state altre partite dove abbiamo fatto bene come oggi, poi alla fine però raccogli poco ed allora le performance si abbassano di qualità nella lettura di tutti. Nonostante questa vittoria noi continuiamo a vivere alla giornata, però questo successo rappresenta un trampolino che ci deve sollecitare quella spinta per dare ancora di più. Ci deve far capire cosa possiamo dare: non so se il destino in campionato cambierà per noi dopo aver vinto a Civitanova però dobbiamo prenderla in questa maniera sennò altrimenti vincere una partita se poi a questa non dai continuità non serve a niente. Torno a dire che questa squadra può fare molto bene da qui alla fine».

Anche il centrocampista biancorosso Paolo Tortelli ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma dando il suo contributo a raggiungere questa prestigiosa affermazione sul campo della capolista. «Sono 3 punti fondamentali ma direi soprattutto una prestazione che cercavamo con tutti noi stessi. – ribadisce Tortelli – In settimana ci siamo parlati a lungo, volevamo dare una gioia alla società che ci è stata sempre vicina, ad una piazza che quest’anno si aspetta molto da noi. Non molleremo mai e cercheremo sino alla fine di intraprendere un percorso importante: magari questo successo può essere quella scintilla che ci serviva. Abbiamo giocato con tutte le nostre armi, compreso avere sempre il coltello tra i denti e battagliare ovunque. Una vittoria che abbiamo cercato e voluto fortemente, meritandola alla fine. La classifica resta cortissima, questo equilibrio rende il campionato bellissimo ma difficilissimo e noi dobbiamo cercare di avere quella continuità che forse ci è mancata sinora».