Sisma, oltre 7,3 milioni per Corridonia

RICOSTRUZIONE - La sindaca Giampaoli spiega come verranno utilizzati: «Circa 3,7 milioni di euro per la palestra e i laboratori dell'Ipsia Corridoni, oltre 3 milioni destinati al recupero dell’ex-collegio Lanzi, 200mila euro per il ripristino funzionale di Porta Romana e Porta San Pietro e 120mila euro per il porticato di ingresso del cimitero comunale»

«Il nuovo piano della ricostruzione pubblica delle Marche annunciato oggi a Camerino (ndr, leggi l’articolo) prevede 7.320.000 euro di fondi destinati al Comune di Corridonia. Un sentito ringraziamento va al Commissario straordinario per la ricostruzione, Senatore Guido Castelli, al Governatore della nostra Regione Francesco Acquaroli e a tutta la struttura commissariale per l’importante e puntuale lavoro svolto». Con queste parole il sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli ufficializza la cifra arrivata per il Comune

«In questi mesi una fattiva e reciproca collaborazione ha portato ad avere finanziamenti destinati ad investimenti condivisi che dovranno essere realizzati nel corso dei prossimi anni per rilanciare il nostro territorio – sottolinea -. L’importo più significativo dei finanziamenti pari ad 3,7 milioni di euro riguarda la ricostruzione della palestra e dei laboratori del nostro istituto professionale Ipsia Corridoni che sommati ai finanziamenti già a nostra disposizione ci permette finalmente di ragionare sulla costruzione di una scuola all’avanguardia in grado di attrarre e preparare alle sfide future i nostri giovani. Abbiamo ricevuto inoltre euro 3.140.000 di finanziamento destinati al recupero dell’ex-collegio Lanzi, 200mila euro per il ripristino funzionale di Porta Romana e Porta San Pietro, 160mila euro per il ripristino funzionale del tetto dell’edificio connesso all’ex-collegio Lanzi e infine 120mila euro per il ripristino funzionale del porticato di ingresso del cimitero comunale – conclude la prima cittadina di Corridonia -. La grande disponibilità del commissario Castelli, la bontà della nostra visione e la caparbietà di questa amministrazione hanno permesso di raggiungere un importante traguardo che ci mette nelle condizioni di iniziare una ricostruzione attenta e funzionale alle esigenze del territorio, progettata tenendo conto delle potenzialità inespresse della nostra città e delle future esigenze della nostra comunità. Ora la grande sfida è dare il via al più presto a tutti gli adempimenti necessari per iniziare la ricostruzione. Da domani subito a lavoro».