Il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione, incontra le imprese del territorio. Si intitola Una nuova visione per la ricostruzione l’appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, in programma venerdì 24 febbraio alle 17 all’Auditorium di Confartigianato a Macerata (via Pesaro 21).

Il Commissario Castelli illustrerà i provvedimenti e tutte le nuove opportunità del programma per il rilancio economico e sociale Next Appennino e presenterà la sua nuova visione per la ricostruzione. Ad introdurre, il segretario generale Confartigianto Giorgio Menichelli.

«Ringraziamo il Commissario Castelli per la disponibilità ad incontrare gli imprenditori del territorio. Già come sindaco di Ascoli Piceno, Castelli è stato tra gli Amministratori in prima linea sul tema e siamo certi che la sua esperienza e conoscenza del territorio potranno dare la giusta impronta alla ricostruzione. Con lui la nostra Associazione ha sempre avuto un dialogo aperto, ricevendo un ascolto sincero. Siamo quindi certi che tale sinergia potrà segnare un ottimo passo e ascolteremo le sue parole con grande attenzione, dando il nostro contributo al dibattito».

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per partecipare è possibile registrarsi qui.