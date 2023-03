L'ANNUNCIO della sindaca Angela Barbieri dopo il comitato istituzionale sisma, svoltosi oggi a Camerino e presieduto dal commissario straordinario Guido Castelli

«Assegnato al Comune di Montefano dal comitato istituzionale sisma, svoltosi oggi a Camerino e presieduto dal commissario straordinario Guido Castelli, un importante finanziamento per la riparazione dei danneggiamenti provocati dal terremoto del 2016 al cimitero comunale, per quelli relativi alla sede comunale e per quelli alla casa di riposo “A. Cristallini”».

Ad annunciarlo il Comune in una nota. «Grazie all’impegno del sindaco e della sua amministrazione e alla stretta collaborazione fra il comune di Montefano e la struttura commissariale sisma è stato raggiunto un importante traguardo, precisa l’Ente. Il sindaco Barbieri: «Al presidente Acquaroli, al commissario Castelli e a tutto il comitato sisma va il nostro più sentito ringraziamento, il mio personale, quello dell’Amministrazione comunale tutta e dei cittadini montefanesi. Le istituzioni sono vicine ai nostri territori e lo stanno dimostrando sempre più con evidente sensibilità alle problematiche che ci troviamo ad affrontare. Ora potremo sistemare il cimitero comunale, la sede del comune e la casa di riposo recuperandoli a maggior sicurezza e fruibilità. Attendiamo l’ordinanza che ci consentirà di iniziare questo percorso».