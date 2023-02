SISMA - I tre sindaci dopo la scossa di stanotte. Romoli assicura che scuole e Comune sono ok: «Alcuni cittadini stanotte mi hanno scritto perché impauriti, nessuno ha segnalato danni a edifici privati». Giampaoli spiega perché ha deciso di sospendere le lezioni: «Darsi qualche ora di tempo per monitorare l’evolvere della situazione è doveroso, la sicurezza e la tranquillità dei nostri ragazzi hanno prevalso». Anche Sclavi non segnala criticità

di Francesca Marsili

Il terremoto è tornato a far paura. Una scossa di magnitudo 3.8 registrata all’1,07 con epicentro a San Marco di Treia a 9 km di profondità, ha svegliato nel cuore la popolazione Maceratese fin nel Fermano. Registrati danni nel territorio di Treia: chiusa un’aula delle medie del centro e sei abitazioni danneggiate segnalate al Comune. La scossa è stata seguita da uno sciame sismico di minore intensità. Il movimento tellurico più forte, di magnitudo 2,5, alle 4,42. Nessun danno a Pollenza, Corridonia e Tolentino.

Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, questa notte si è messo subito a disposizione dei cittadini svegliati dal terremoto per fornire informazioni riguardo lo stato di salute degli ospiti della casa di riposo, per eventuali criticità o perché in preda al panico. «I sopralluoghi negli edifici pubblici: scuole, il Comune stesso, e l’asilo nido del capoluogo sono terminati – spiega Romoli – , fortunatamente non è stato rilevato alcun danno. Alcuni cittadini stanotte mi hanno scritto perché impauriti, nessuno ha segnalato danni a edifici privati. Ma la paura è stata realmente tanta».

La sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli, subito dopo la scossa, ha deciso di chiudere le scuole. Un provvedimento reso necessario dal fatto che nel territorio di Corridonia sono ben dieci le scuole e non sarebbe stato possibile avere il responso dei tecnici per l’inizio delle lezioni. «Capisco tutti i disagi che le famiglie possono esprimere a seguito della sospensione delle lezioni oggi – spiega-. Ma è anche importante fare alcune considerazioni. La nostra regione sta attraversando un periodo in cui gli eventi tellurci sono tornati ad essere frequenti. L’epicentro del terremoto della scorsa notte è molto vicino e la scossa è stata di intensità rilevante. Molti cittadini si sono svegliati nel cuore della notte e con loro i loro figli. Nessun danno ma certamente un grande spavento. Ci auguriamo tutti che sia stato un evento isolato ma non possiamo escludere ci siano repliche. Un’altra scossa se pur lieve si è verificata alle 4,42 con stesso epicentro. Darsi qualche ora di tempo per monitorare l’evolvere della situazione è doveroso. La scelta di sospendere le lezioni questa mattina in via precauzionale è scaturita da tutta questa serie di considerazioni che ci ha indotto a far prevalere su tutto la sicurezza e la tranquillità dei nostri ragazzi. Differenziare le aperture sarebbe stato quanto mai problematico – aggiunge – anche per le famiglie che hanno figli in scuole di ordine e grado diverso, per i trasporti e per l’organizzazione dei docenti e del personale. Spiace che questo accada proprio nel giorno di Carnevale ma questo non ci può distogliere dal mettere al primo posto la questione sicurezza, a me come Sindaco e a voi come genitori».

I sopralluoghi nelle strutture pubbliche di Corridonia sono ancora in corso, tra esse c’è anche il centro di aggregazione giovanile Cag Pippo dove è previsto una festa di Carnevale per questo pomeriggio. La Giampaoli coglie l’occasione anche per un chiarimento sulla ricostruzione. «Veniamo da 5 anni di tentativi falliti di progettazione e ricostruzione – sottolinea – Il tempo ha giocato a sfavore e ora abbiamo nel cassetto progetti inutilizzabili. Questo lo affermo non da oggi che sono Sindaco, ma da cinque anni indietro, tempo in cui con i miei colleghi consiglieri abbiamo lottato costantemente fin dalla fine del 2017, per vedere realizzarsi almeno uno dei progetti promessi, purtroppo senza risultato. Stiamo lavorando alacremente per sbloccare la situazione e per avere scuole moderne, sicure e funzionali. Certo – conclude – non possiamo governare la natura ma possiamo e dobbiamo fare il nostro dovere, dare il massimo del nostro impegno perché questo non accada in futuro».

Per quanto riguarda Tolentino il Comune fa sapere che a seguito della scossa di questa notte «il Coc e i tecnici comunali si sono subito attivati per rilevare eventuali danni. Sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici, compresi gli asili nido e presso la casa di riposo e il Centroarancia. Non sono state riscontrate criticità e quindi tutte le attività possono svolgersi senza problemi».