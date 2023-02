La seconda vita delle Sae:

saranno usate per gli affitti

SISMA - Tra i primi centri ad approvare il regolamento comunale per la riassegnazione Fiastra e Camerino. Il canone di locazione previsto è quello degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica. Si può fare domanda per l'assegnazione ed entrare in graduatoria

