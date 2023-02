Matelica ferma anche l’Aurora Treia

PROMOZIONE - Al Capponi termina 1 a 1: nella ripresa Aquila risponde ad Andreucci. La squadra di Ciattaglia conquista il 12esimo risultato utile di fila, mentre quella di Passarini si porta a meno due dalla Civitanovese, in campo domani

Aurora Treia e Matelica dividono la posta in palio nella sesta giornata di ritorno nel girone B di Promozione. Al Capponi finisce 1 a 1, che matura nella ripresa: sblocca Andreucci di testa, pareggia Aquila su rigore da lui guadagnato (e causa il rosso a Romagnoli). Gli uomini di Passarini si portano a meno due dalla capolista Civitanovese, in campo domani al Polisportivo contro il Castel di Lama. Mentre la squadra di Ciattaglia conquista il 12esimo risultato utile di fila ma restano ai piedi della zona playoff.

La cronaca. L’Aurora Treia deve fare punti per non perdere il contatto con la vetta mentre il Matelica deve scalare posizioni per raggiungere la zona playoff. Molti gli ex di turno. Parte subito bene l’Aurora Treia al 10’ con Badiali che, servito da Capponi sulla linea dell’area piccola, tira tra le braccia di Ginestra. Risponde il Matelica con Papa al 22’: raccoglie un suggerimento dalla destra ma non riesce a battere un attento Frascarelli. L’Aurora Treia chiude il primo tempo in avanti sfiorando la marcatura prima con Capponi da fuori area poi con Voinea che non trova il tempo della girata. Nel secondo tempo i ragazzi di Passarini ricominciano bene e al 60’ sfiorano il gol con Capponi che, servito da Voinea, scocca un tiro dal limite su cui si allunga Ginestra salvando la porta. E’ il preludio del gol che arriva un minuto dopo: Mulinari scende bene sulla destra e mette una palla invitante su cui si fionda di testa Andreucci che schiaccia alla destra del portiere lasciandolo fermo sul posto e portando in vantaggio i padroni di casa. Il Matelica cerca una reazione e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio creando diverse occasioni. Al 67’ Aquila dal limite dell’area lascia partire un bolide che sfiora la traversa e si perde sul fondo. L’Aurora Treia potrebbe raddoppiare con Voinea che svetta bene a prendere di testa un cross dalla destra di Cervigni ma l’impatto è debole e il portiere para facilmente. Al 78’ ancora il Matelica in avanti con l’ex Chornopyshchuck che serve Rango sul dischetto del rigore ma il tiro del giovane attaccante matelicese finisce alto da posizione favorevole. Il pressing del Matelica sortisce i sui frutti all’85’ quando sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra, Aquila si trova da solo davanti al portiere e costringe Romagnoli al fallo. Per l’arbitro è rigore e c’è anche l’espulsione del fantasista dell’Aurora Treia, sul dischetto si presenta lo stesso Aquila che batte Frascarelli e pareggia il conto. Gli ultimi dieci minuti non producono altre occasioni tra due squadre che alla fine si accontentano del pareggio.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Frascarelli, Gobbi, Marchetti, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari (62’ Filacaro), Capponi (72’ Marini), Panichelli (62’ Cervigni), Voinea, Badiali (72’ Di Francesco), Andreucci (88’ Fratini). A disposizione: Cartechini, Capradossi, Ruani, Piancatelli. All.: Passarini.

MATELICA: Ginestra, Marino (70’ Girolamini), Merli, Kakuli (60’ Gubinelli), Zappasodi, Ferretti, Aquila, Scotini Jacopo, Papa, Rango (81’ Pettinelli), Chornopyshchuk. A disposizione: Petrelli, Vitali, Piermattei, Scotini Lorenzo, Ginesi, Bartilotta. All.: Ciattaglia.

RETI: 61’ Andreucci (AT), 86’ Aquila (M)

NOTE: ammoniti: Capponi, Voinea, Panichelli, Mulinari (AT), Marino, Kakuli, Papa (M). Espulsi: Romagnoli (AT) al 85’ per fallo da ultimo uomo. Calci d’angolo: 5 – 1. Recuperi: 1’ + 5’