MACERATA - Oltre quattro ore di discussione oggi pomeriggio per varare la prossima stagione lirica, la soddisfazione del presidente dell'associazione Sandro Parcaroli

di Luca Patrassi

Si entra incendiari e si esce pompieri. Sembrava dovesse cedere il passo a chissà quali polemiche il consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio che si è riunito oggi pomeriggio ed è terminato da pochi minuti, dopo oltre quattro ore di discussione.

Tensioni della vigilia evidentemente rientrate. A dare notizia del varo del cartellone 2023 è il presidente dell’associazione Sferisterio Sandro Parcaroli: tre le opere in cartellone e sono Carmen, Traviata e Lucia di Lammermoor. Non filtrano al momento ulteriori indiscrezioni, ma sembra di capire che ci siano state delle modifiche al cartellone proposto diversi mesi fa: è scomparso il Don Carlo per fare posto a titoli (Carmen e Traviata) un pochettino più popolari, o almeno tradizionalmente ben accolti dal pubblico maceratese e dal botteghino.

Dunque il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta avanzata dal direttore artistico Paolo Pinamonti e sostenuta dal sovrintendente Flavio Cavalli, ed è dunque auspicabile che con il via libera al cartellone inizi anche la prevendita che pure sconta qualche mese di ritardo rispetto alla tempistica tradizionale, quando cioè la nuova stagione veniva presentata al termine di quella in corso riuscendo ad agganciare subito il pubblico di riferimento dello Sferisterio.

Poco fa l’associazione ha diramato un comunicato: «Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Arena Sferisterio, riunitosi a Macerata martedì 10 gennaio, ha approvato le linee artistiche e culturali e la sostenibilità economica del Macerata Opera Festival 2023, presentate dal sovrintendente Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti. Il festival si svolgerà dal 20 luglio al 19 agosto 2023, per cinque weekend; allo Sferisterio andranno in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti e La traviata di Giuseppe Verdi, insieme ad una serie di appuntamenti sinfonici e di danza. Il programma completo con tutti i dettagli sarà reso noto nelle prossime settimane. Il Cda desidera ringraziare quindi il nuovo sovrintendente per il lavoro intenso e chiarificatore svolto in pochi giorni dalla nomina con competenza e trasparenza, nel segno di un clima sereno e di grande collaborazione».