Il viaggio tra le tradizioni:

danze popolari e costumi tipici

sul palco dello Sferisterio (FOTO)

MACERATA - Lo spettacolo iniziale della 28esima edizione del Festival del Folklore organizzato dal gruppo Li Pistacoppi

18 Agosto 2022 - Ore 17:15 - caricamento letture

Un viaggio dall’Ungheria attraverso il Messico per arrivare in Slovenia ritornare in Italia e approdare di nuovo in una tribù azteca.

È il cammino ideale fatto attraverso tradizioni, danze popolari e costumi tipici dagli spettatori che hanno assistito allo Sferisterio allo spettacolo iniziale della 28esima edizione del Festival del Folklore organizzata dal gruppo Li Pistacoppi.

Hanno assistito allo spettacolo anche il direttore artistico del Macerata Opera Festival Paolo Pinamonti e il sindaco Sandro Parcaroli, con gli assessori Riccardo Sacchi e Oriana Piccioni. «Ho girato più di 50 paesi del mondo – ha detto il primo cittadino – ma le Marche sono sempre le più belle. Le nostre tradizioni sono fondamentali».

Ad accoglierli sul palco la presidente Maria Assunta Evangelista che ha ricordato l’impegno necessario per organizzare il festival e ha letto le testimonianze di quanto lo scorso anno si sono emozionati ad assistere allo spettacolo. Poi le musiche e le danze hanno conquistato il palco fino al gran finale con la spettacolare esibizione del gruppo messicano “So coyote”.

