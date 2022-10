Sferisterio, il Cda ha scelto la terna:

Orsetti, Cavalli e Miandro

in corsa per la sovrintendenza

MACERATA - I tre candidati che hanno superato la prima selezione saranno chiamati la settimana prossima nella sede dell'Associazione per il colloquio finale: la nomina del nuovo professionista attesa per la fine del mese

11 Ottobre 2022 - Ore 21:52 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Nessuna comunicazione ufficiale, ma è sicura la notizia trapelata in serata legata all fatto che il Consiglio di amministrazione ha scelto la terna di candidati che la settimana prossima chiamerà al colloquio finale per scegliere il sovrintendente che guiderà lo Sferisterio nel prossimo biennio: tra i 24 personaggi che hanno presentato la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata dall’associazione Sferisterio, il Cda ha selezionato il dirigente della Regione Marche, l’osimano Raimondo Orsetti, che cura i settori cultura, turismo e internazionalizzazione a Palazzo Raffaello, l’ex direttore generale del Rossini Opera Festival di Pesaro Flavio Cavalli e il manager sangiorgese Giacomo Miandro.

La comunicazione ufficiale è attesa per domattina, l’esito comunque della prima selezione è comunque quello appena citato. Tre personaggi selezionati sulla base di un curriculum di assoluto rilievo ed ora, appunto la settimana prossima, il Cda chiamerà a un colloquio i tre prescelti per definire il profilo che meglio si attaglia al progetto per il nuovo corso dello Sferisterio, lanciato lo scorso anno con la scelta di Paolo Pinamonti alla direzione artistica. L’incarico che verrà affidato ha durata biennale e prevede un compenso lordo annuo di 70mila euro più Iva. Previsto anche un rimborso spese di massimo 8mila euro all’anno.

