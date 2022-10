MACERATA - L'alto dirigente regionale oggi pomeriggio era in città per l'inaugurazione di una mostra, ha parlato di Arena con alcuni amici. Risolto il nodo incompatibilità, la scelta per il nuovo sovrintendente sembra già fatta

Convocato per venerdì prossimo il consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio. All’ordine del giorno la nomina del sovrintendente che per i prossimi due anni andrà a sostituire Luciano Messi. La settimana scorsa non erano state sufficienti tre ore di discussione ai componenti del consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio per chiudere la partita della nomina. Partita che si era aperta con il bando per laureati che aveva ricevuto 24 proposte di candidature e che aveva portato alla selezione di tre di questi per un colloquio finale. In ordine alfabetico Flavio Cavalli, Giacomo Miandro e Raimondo Orsetti. C’era qualche divergenza da appianare e così si è preferito prendere tempo per arrivare, forse, compatti all’appuntamento finale, ora appunto programmato dal presidente dell’associazione Sferisterio Sandro Parcaroli per venerdì prossimo. I rumors danno per sicura la nomina del dirigente della Regione Marche Raimondo Orsetti che, se incaricato, andrebbe in pensione.

Oggi lo stesso Orsetti era a Macerata, nei Magazzini Uto in centro storico per l’inaugurazione di una mostra che ha la Regione come finanziatrice, il dirigente ha anche parlato di Sferisterio con alcuni conoscenti ma non ha voluto aggiungere nulla rispetto alle voci che già circolano: «aspettiamo l’ufficialità» si è limitato a dire. Vero è anche che la sua presenza a Macerata è già un indizio significativo anche se è altrettanto vero che c’è anche una motivazione familiare, una figlia studentessa universitaria in città. Sembrano dunque tramontate le voci su un possibile conflitto di interesse o su duri una presunta incompatibilità.

(L. Pat.)