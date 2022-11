MACERATA - La riunione del cda non ha portato ad una decisione. Sono stati valutati in maniera approfondita i curricula dei tre candidati

di Luca Patrassi

Nessuna fumata bianca, nessuna fumata nera. Semplicemente nulla. Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione Sferisterio, che avrebbe dovuto definire la vicenda della nomina del successore di Luciano Messi alla sovrintendenza, si è appena chiuso con un nulla di fatto. Oltre quattro ore di discussione oggi pomeriggio e nessuna scelta: continua la telenovela.

Il presidente dell’Associazione Sferisterio Sandro Parcaroli ha illustrato la situazione, riferito del contrasto di opinioni sulla natura giuridica dell’associazione Sferisterio, vale a dire se sia di diritto pubblico o privato, analizzato i pareri legali che porterebbero a ritenere l’associazione di diritto pubblico, l’esatto contrario di quanto avvenuto (e deliberato) nei decenni di vita della stessa.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto scegliere un nome tra i tre profili che erano stati selezionati con l’avviso pubblico del mese scorso: il dirigente della Regione Marche Raimondo Orsetti, del commercialista pesarese Flavio Cavalli e del manager sangiorgese Giacomo Miandro. Come si era paventato alla vigilia, nel Cda le correnti di pensiero erano e restano diverse e diversamente orientate con il presidente Parcaroli che evidentemente non ritiene ancora giunto il tempo di prendere una decisione. Il rischio è che si ripeta la situazione negativa dello scorso anno, quando la partita delle nomine e degli incarichi si è definita tardi rispetto alle esigenze della stagione lirica (sinfonica). In ogni caso la seduta odierna si è sciolta senza prendere una decisione, il presidente dell’associazione Sferisterio ha annunciato una riconvocazione a breve termine nella speranza che la pausa di riflessione porti da qualche parte.

In una nota l’Associazione Sferisterio spiega: «Sono stati valutati in maniera approfondita i curricula dei tre candidati – Flavio Cavalli, Giacomo Miandro e Raimondo Orsetti – e la corrispondenza al profilo richiesto dall’avviso di manifestazione di interesse per l’incarico di Sovrintendente (biennio 2023-24). A breve verranno assunte le decisioni conclusive del procedimento».