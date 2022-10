Sferisterio, il nuovo sovrintendente.

Martedì si riunisce il Cda

Finora due sole domande

MACERATA - L'associazione stringe i tempi sulla nomina del professionista che dovrà seguire la parte dei bilanci della stagione per i prossimi due anni: il bando pubblicato anche sui media nazionali

Il Consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio stringe i tempi sul fronte della nomina del sovrintendente che andrà a sostituire l’uscente Luciano Messi alla guida dello Sferisterio. Per martedì prossimo è stata convocata la seduta del Cda che dovrà esaminare le domande che saranno pervenute nel frattempo, è lunedì il il termine di presentazione delle domande per il ruolo di sovrintendente nei prossimi due anni . Dunque il Consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio vuole immediatamente prendere visione delle domande per selezionare i tre profili che reputerà migliori e convocare gli aspiranti a un colloquio finale. Per la verità, fino all’altroieri, all’associazione erano arrivate soltanto due domande, ma è possibile che gli aspiranti candidati vogliano aspettare l’ultimo giorno utile per muoversi. Peraltro l’associazione Sferisterio aveva deciso di pubblicare il bando anche sui media nazionali, il fine appunto è quello di poter avere a disposizione un buon numero di profili tra i quali scegliere, cosa del resto che era già accaduto per il bando che ha poi portato a scegliere Paolo Pinamonti come direttore artistico.

Tra i requisiti chiesti per partecipare al bando da sovrintendente c’è quello della laurea (particolare che ha precluso la partecipazione al sovrintendente uscente), il compenso è di settantamila euro annui e di ottomila euro di rimborso delle spese sostenute.

