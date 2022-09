Il ct-testimonial Roberto Mancini

in visita allo Sferisterio

MACERATA - Il mister accompagnato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli. Il sindaco Parcaroli: «Abbiamo parlato di sport, di turismo e, chiaramente, della promozione e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio. E' invitato alla prima della prossima stagione lirica»

15 Settembre 2022 - Ore 15:24 - caricamento letture

«Il ct della Nazionale di Calcio Italiana Roberto Mancini, accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha visitato oggi Macerata e il nostro bellissimo Sferisterio».

A comunicarlo il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. «Insieme all’allenatore degli Azzurri, testimonial della Regione Marche, abbiamo parlato di sport, di turismo e, chiaramente, della promozione e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio – prosegue Parcaroli – . Idee, progetti e nuove energie sono le parole d’ordine per potenziare ancora di più l’aspetto turistico, di accoglienza e di offerta della Regione Marche. Ringraziamo ancora Roberto Mancini, che abbiamo invitato alla prima della prossima stagione lirica, per questa sua graditissima visita a Macerata e per aver sempre dimostrato, nel mondo, i valori del nostro territorio: autenticità, qualità del lavoro, professionalità e umanità».

