MACERATA - Gli esponenti di diversi gruppi chiedono di agire tempestivamente per non compromettere la prossima stagione lirica e tutelare il lavoro dei tanti addetti

di Luca Patrassi

La vicenda della nomina del nuovo sovrintendente approda in Consiglio comunale per effetto di una mozione, con relativa richiesta di chiarimenti, presentata a cura di nove consiglieri comunali di opposizione che sono David Miliozzi, Maurizio Del Gobbo, Alessandro Marcolini, Narciso Ricotta, Ninfa Contigiani, Stefania Monteverde, Alberto Cicarè, Andrea Perticarari e Elisabetta Garbati.

La mozione parte dall’enunciazione di alcuni dati di fatto quali «Lo Sferisterio è il più importante monumento della città, un’attrazione turistica e culturale impareggiabile nella nostra Regione», «Il Mof – Macerata Opera Festival è la principale iniziativa culturale che si svolge nella nostra città», «La stagione lirica dà lavoro a molte persone ed è un elemento fondamentale per l’economia del territorio» per poi ricordare al sindaco che «il sindaco è anche presidente dell’Associazione Sferisterio, Il presidente della Provincia, che coincide con il nostro sindaco, è vicepresidente della suddetta associazione, il sindaco nomina gli altri tre componenti del Cda dell’associazione Sferisterio». La situazione di stallo è quella nota e la mozione ricorda che «è stato attivato un bando per la scelta del nuovo sovrintendente, ma non è ancora emerso il nome del sovrintendente nonostante le numerose riunioni del Cda», «abbiamo appreso via stampa che Raimondo Orsetti, uno dei tre candidati selezionati dal Cda, ha ritirato la propria candidatura alla sovrintendenza dello Sferisterio (leggi l’articolo)».

I consiglieri citati espongono i diversi motivi di preoccupazione: «ci sono molti lavoratori in attesa di sapere del loro futuro purtroppo ancora incerto a causa della mancata nomina del nuovo sovrintendente e della conseguente assenza di una qualsivoglia programmazione della prossima stagione del Mof», «diminuendo i tempi per la programmazione, diminuisce la qualità delle scelte artistiche e aumentano i costi», «il marketing e la campagna promozionale sulla prossima stagione del Mof stanno subendo un enorme ritardo». Infine i nove firmatari chiedono il sostegno del Consiglio comunale per impegnare «l’amministrazione comunale a informare il Consiglio comunale su quali siano le cause che non hanno consentito la scelta del sovrintendente nell’ultima riunione del Cda e a provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo sovrintendente, per non compromettere la programmazione della prossima stagione lirica dello Sferisterio».