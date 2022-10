Sferisterio, fumata nera in Cda.

Ascoltati oggi i tre candidati

e rinvio per la scelta del sovrintendente

MACERATA - Tre ore di seduta e nessuna decisione assunta, l'obiettivo è di coinvolgere tutti nella scelta finale ed oggi mancavano tre consiglieri di amministrazione. Rinvio probabilmente entro la settimana

Poco meno di tre ore di Consiglio di amministrazione dell’Associazione Sferisterio oggi pomeriggio per ascoltare i tre selezionati la scorsa settimana (Orsetti, Cavalli e Miandro) per la nomina a sovrintendente, poi il rinvio ad un’altra seduta, ancora da fissare, comunque a brevissimo termine e forse entro la settimana in corso, per scegliere chi sarà il successore di Luciano Messi.

Diversamente dal silenzio solito, stavolta i vertici dello Sferisterio hanno deciso di comunicare qualcosa ed è stato diramato un comunicato nel quale si legge: «Si sono svolti oggi, martedì 18 ottobre, a Macerata i colloqui con i candidati al ruolo di Sovrintendente dell’Associazione Arena Sferisterio (biennio 2022-24), invitati a seguito della manifestazione di interesse. Il CdA desidera ringraziare Flavio Cavalli, Giacomo Miandro e Raimondo Orsetti per la disponibilità, la professionalità e l’interesse manifestato nei confronti dell’istituzione e del Macerata Opera Festival. Il CdA desidera informare inoltre che si aggiornerà prossimamente per le valutazioni finali». I tre candidati sono stati ascoltati in ordine alfabetico e la seduta è andata avanti per circa tre ore, ma non è stata presa alcuna decisione formale anche per l’assenza di tre consiglieri di amministrazione di rilievo quali sono i rettori di Unimc Francesco Adornato (che, essendo a fine mandato alla guida dell’Ateneo, ha presentato una lettera di rinuncia all’incarico) di Unicam Claudio Pettinari e il dirigente tecnico della Scala Franco Malgrande. Per la verità c’è un po’ l’impressione che quello che sembrava scontato all’apertura delle pec con le candidature, ora non lo sia più e che ci sia bisogno di un ulteriore approfondimento per valutare quale possa essere – tra Cavalli, Orsetti e Miandro – la figura più utile per lo Sferisterio.

