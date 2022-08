«Oltre 27mila tagliandi per il Mof,

un milione e 200mila euro di incasso»

MACERATA - Il bilancio del quarto weekend allo Sferisterio: oltre 7mila spettatori fra le prime due recite (e l’anteprima giovani) del Barbiere di Siviglia, l’ultima rappresentazione del dittico The Circus/Pagliacci e il concerto di Toquinho

«Ottimi risultati di pubblico» per il quarto weekend della 58esima edizione del Macerata Opera Festival 2022, firmata dal sovrintendente Luciano Messi e dal direttore artistico Paolo Pinamonti: oltre 7mila spettatori fra le prime due recite (e l’anteprima giovani) del Barbiere di Siviglia, titolo che tornava allo Sferisterio dopo 27 anni, l’ultima rappresentazione del dittico The Circus/Pagliacci e il concerto di Toquinho.

In entrambe le recite del capolavoro rossiniano si sono superate le 2mila presenze, con il sold out nella sera del debutto del 12 agosto, il primo dopo le restrizioni anti-covid. «La recita del 14, inoltre, rappresenta una vera e propria scommessa di programmazione vinta, una novità ben accolta che inserisce il festival e Macerata come valida alternativa alle proposte ferragostane della costa – si legge nella nota del Mof -. Le proiezioni sul prossimo weekend con la terza recita del Barbiere (venerdì 19) quasi sold out e quella di domenica 21 vicina ai 2mila tagliandi, dimostrano ancora di più che per accogliere un maggior numero di turisti il festival deve superare Ferragosto. Molto interessante ad un primo esame la composizione del pubblico per la recita del 14 agosto del Barbiere: l’11% dei presenti erano stranieri (con una prevalenza di europei ma anche alcuni giapponesi e statunitensi) e il 21% italiani provenienti da fuori le Marche».

Procede anche la vendita dello spettacolo di flamenco Fuego, storica produzione firmata da Antonio Gades e Carlos Saura in programma il 20 agosto. Riassumendo, ad oggi i tagliandi già staccati sino a fine festival sono oltre 27mila, per un valore di un 1milione e 200mila euro di incasso. La vendita dei biglietti è attiva online sul sito sferisterio.it e alla biglietteria a Macerata in piazza Mazzini 10 (da martedì a sabato, dalle 10,30 alle 18,30). Telefono e mail: 0733230735 e boxoffice@sferisterio.it.

