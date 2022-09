«Sferisterio Live da record:

oltre 12mila spettatori»

MACERATA - L'amministrazione fa il bilancio di presenze durante le serate in arena: «Salutiamo un’estate sopra ogni aspettativa. Gli eventi hanno generato un fortissimo ritorno per l’incoming turistico e per l’indotto economico»

14 Settembre 2022 - Ore 14:56 - caricamento letture

«Macerata saluta un’estate sopra ogni aspettativa con una serie di eventi da record, a partire dal grande successo di Sferisterio Live che nelle sei serate in arena ha fatto registrare oltre 12mila presenze». Hanno calcato il palco dello Sferisterio, da luglio fino a settembre Steve Vai, The Smile, Carmen Consoli, Drusilla Foer, Francesco Gabbani e i Pink Floyd Legend offrendo al pubblico altrettante performance “energetiche” e di qualità. Sei concerti che, insieme agli altri eventi estivi, «hanno generato un fortissimo ritorno per l’incoming turistico e per l’indotto economico», scrive l’amministrazione comunale di Macerata. Sferisterio Live, promosso e organizzato dall’assessorato agli Eventi del Comune in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio, «continua quindi a stupire grazie alla presenza di protagonisti di calibro nazionale e internazionale».

Tra gli eventi di richiamo dell’estate maceratese anche la ventitreesima edizione di Artemigrante, una quattro giorni che ha animato piazze e vie con positivo riscontro per i commercianti della città. L’Amministrazione è già a lavoro per le iniziative autunnali a partire dal grande raduno di 500 di sabato e domenica in piazza Mazzini e piazza della Libertà e i preparativi per la dodicesima edizione di Overtime dal 5 al 9 ottobre, nell’anno di Macerata Città Europea dello Sport 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA