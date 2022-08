Sferisterio felice ma non confuso,

standing ovation per Carmen Consoli

MACERATA - La Cantantessa catanese ha regalato circa due ore di spettacolo proponendo i brani dell'ultimo album insieme ai più grandi successi di trent'anni di carriera

di Marco Ribechi

Lo Sferisterio acclama la “Cantantessa” e la saluta con una standing ovation. Lo spettacolo offerto da Carmen Consoli nell’arena di Macerata ha entusiasmato una platea fatta di veri fan e appassionati che hanno applaudito e tributato un grande affetto all’artista, nonostante non ci si trovasse di fronte a un pubblico da tutto esaurito con il teatro pieno per poco più di un terzo dei suoi posti totali.

In ogni caso la cantante siciliana, giunta ormai alle porte dei trent’anni di onorata carriera, è riuscita tramite la sua grinta e il suo rock mai celato a scaldare la platea regalando un’esibizione senza fronzoli, suonata quasi tutta d’un fiato attraverso i tre decenni di perle che l’artista ha saputo collezionare fino ad oggi, riscuotendo così il pieno consenso dei presenti. Ad aprire il concerto Giovanni Toscano, giovane attore e musicista pisano comparso come protagonista anche nel film di Paolo Virzì Notti Magiche. Accompagnato solo dalla sua chitarra ha dato prova di una vena compositiva ironica e dai toni scanzonati, usati però per celare ambizioni cantautorali ben promettenti.

È il momento della protagonista della notte, Consoli entra sul palco con un lungo vestito di strass argento e quasi immediatamente imbraccia la sua chitarra per non lasciarla più fino al termine dell’esibizione. Un abbinamento eleganza e rock che ben si adatta allo stile dell’artista, capace di entrare attraverso i suoi testi articolati fin dentro i meandri più profondi delle emozioni umane. I primi brani eseguiti sono tutti tratti dal nono e ultimo album “Volevo fare la rockstar” uscito nel 2021. L’uomo nero, Sta succedendo, Mago Magone, Qualcosa di me che non ti aspetti sono i pezzi di apertura che catturano la platea fin dai primissimi istanti. Consoli, almeno per i primi dieci brani, non si concede molto al pubblico, non intermezza i brani con le classiche confidenze da regalare ai fan al contrario va dritta al punto che, dopo due anni di pandemia è solamente uno: suonare, suonare, suonare. La “Cantantessa” appare in forma, grintosa, con il suo particolarissimo timbro vocale pulito e coinvolgente. La prima hit storica è Autunno dolciastro, tratto dall’album Mediamente Isterica del 1998 seguito da AAA Cercasi, Blunotte e Contessa Miseria. Sempre pescando nel repertorio dei pezzi passati alla storia della musica leggera italiana troviamo Parole di Burro, L’ultimo bacio, In bianco e nero e forse il suo vero, primissimo successo Amore di plastica.

Particolarmente toccante il momento tributo al Maestro e mentore Franco Battiato di cui è stata eseguita una versione voce e piano del brano “Tutto l’universo obbedisce all’amore” che già nel 2008 avevano eseguito in duetto per l’album Fleurs 2. I versi inarrivabili di Battiato uniti alla forza emotiva della voce della Consoli rappresentano probabilmente il momento più alto di tutto il concerto. In totale circa 25 brani, per quasi due ore di esibizione a cui però, inspiegabilmente, è mancata proprio la canzone più rock e famosa, quella Confusa e felice presentata al Festival di Sanremo nel 1997 che ha segnato un punto di svolta nella carriera dell’artista. “Un vero peccato” come hanno commentato con leggera delusione alcuni fan. La defezione del brano però non è stata sufficiente a rovinare la serata che si è conclusa con tutto il pubblico presente in piedi ad applaudire sul sottopalco. Carmen Consoli e la sua band hanno ottenuto la meritata ovazione dando dimostrazione che il rock centra sempre il bersaglio e non tradisce mai, nonostante le mode e il vortice social che sta trasformando sempre più artisti in vetrine per la vendita di prodotti.

(Foto Massimo Zanconi)

