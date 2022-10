Sferisterio, chiuso il bando:

24 gli aspiranti sovrintendenti

Il cda selezionerà una terna

MACERATA - Il Consiglio di amministrazione dovrà analizzare i vari curriculum presentati e sceglierne tre da portare al colloquio finale per la scelta del professionista che andrà a guidare l'Arena nel prossimo bienni

Sono 24 le domande di partecipazione arrivate nella sede dell’associazione per partecipare alla selezione del sovrintendente dello Sferisterio per il prossimo biennio. I termini per la presentazione sono scaduti oggi alle 14 e l’associazione ne ha dato comunicazione con una nota: «Sono scaduti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’incarico di sovrintendente (biennio 2022-24) dell’Associazione Arena Sferisterio. Sono pervenute 24 manifestazioni di interesse che saranno esaminate durante la riunione del cda in programma a Macerata martedì 11 ottobre 2022. Nella seduta dello scorso 6 settembre, il cda – come prevede lo Statuto – aveva deliberato di indire una manifestazione di interesse pubblico per selezionare al più presto un professionista con le migliori competenze in materia gestionale, economica, amministrativa e produttiva per guidare il teatro di tradizione maceratese». Domani pomeriggio dunque si riunirà il Consiglio di amministrazione dell’associazione ed inizierà a vagliare i vari profili dei candidati ed arrivare ad indicare una terna dalla quale dovrebbe emergere entro la fine del mese il nome del nuovo sovrintendente che andrà a rilevare nel ruolo l’uscente Luciano Messi. Dunque 24 domande per il ruolo del sovrintendente contro le circa ottanta arrivate per la selezione del direttore artistico, quella che portò alla nomina di Paolo Pinamonti.

