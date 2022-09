Sold out e standing ovation,

MACERATA - Sferisterio pieno in ogni settore per il concerto di ieri sera: il cantante di Carrara ha fatto impazzire il pubblico con tanto di passeggiata finale tra gli abbracci in platea. «Mi auguro che abbiamo toccato insieme un po’ di felicità»

di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni)

Non poteva essere più pieno di così lo Sferisterio di Macerata in occasione del concerto di Francesco Gabbani che fa cantare e impazzire il pubblico in arena con tanto di passeggiata finale tra gli abbracci in platea. Il cantante di Carrara, in tour con il suo ultimo e quinto album “Volevamo solo essere felici”, ha letteralmente mandato in visibilio centinaia di fan accorsi in arena per prendere parte a una delle serate più piene dell’anno e non solo. All’ingresso infatti il colpo d’occhio dello Sferisterio è impressionante con il pubblico che affolla, oltre ai palchetti e la platea, sia le tribune laterali che la balconata in una serata che si preannuncia densa di leggera allegria così come nello stile di Gabbani. Appena spente le luci, prima dell’inizio dello show, subito partono i cori che chiameranno e inciteranno Gabbani per tutta la durata dell’evento, a volte addirittura mettendolo quasi in imbarazzo per l’incredibile affetto dimostrato dal pubblico, animato da un genuino “maceratesi’s karma”.

“Sei un genio”, “Ti amo”, “daje Fra’” sono solamente alcuni degli epiteti rivolti al cantante che, visibilmente soddisfatto di esibirsi in un’arena sold out, ricambia colpo su colpo ringraziando i presenti. Inizia così il concerto attraverso tutta la produzione di Gabbani che, ricordiamo, ha trionfato a Sanremo per ben due volte, nel 2017 con il tormentone Occidentali’s Karma e nel 2016 tra le nuove proposte con il brano Amen. È proprio quest’ultimo ad aprire la serie di canzoni presentate nella notte maceratese, seguita da Shambola, Pachidermi e Pappagalli ed È un’altra cosa. Tra ritmi a metà tra il blues, il rock, il pop e l’etnico Gabbani quasi duetta con il pubblico preparatissimo che lo accompagna in più di un’occasione nel cantato. Sia nella musica che nei testi Gabbani è un concentrato di positività e forse è proprio questa sua dote a conquistare di più i presenti che, durante il brano Peace & Love mostrano compatti dei cartelli inneggianti la pace che, a quanto pare, erano stati distribuiti gratuitamente da una fan all’ingresso.

Ogni brano è un successo e, naturalmente, i più apprezzati sono anche i singoli già ascoltati moltissime volte in radio: oltre ai brani resi celebri da Sanremo anche Eternamente ora, Tra le granite e le granate, Viceversa, il sudore ci appiccia, Spazio tempo, La rete. In totale circa due ore di musica, interrotta solamente da brevi siparietti realizzati con la complicità del pubblico. «Mi auguro che in questa sera abbiamo toccato insieme un po’ di felicità» confiderà Gabbani prima di eseguire l’ultimo pezzo, Volevamo solo essere felici, terminato con la presentazione della sua band ricambiata da una standing ovation dell’arena. C’è spazio per un ultimo fuori programma con l’artista che, sceso in platea, inizia a passeggiare tra le prime file dispensando abbracci e baci a i fan stretti intorno a lui, la degna conclusione di una serata memorabile per gli amanti della musica pop.

