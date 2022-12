MACERATA - E' stata emanata dalla Polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in piazza Nazario Sauro, corso della Repubblica e piazza Annessione nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 e 23 dicembre e 6 gennaio

Nuova ordinanza della Polizia locale di Macerata per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in piazza Nazario Sauro, corso della Repubblica e piazza Annessione in occasione delle diverse iniziative organizzate per le festività natalizie in programma nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 e 23 dicembre e 6 gennaio. Il provvedimento prevede: 8 e 11 dicembre in piazza Annessione dalle 13 alle 23, e comunque fino al termine manifestazione, divieto di sosta con rimozione coatta negli stalli di sosta antistanti dal civico 15-b; 10 e 18 dicembre in piazza Nazario Sauro dalle 11 alle 23 divieto di sosta con rimozione coatta in prossimità del civico 42 e nell’area opposta; 17 dicembre piazza Annessione dalle 11 alle 23 divieto di sosta con rimozione coatta negli stalli di sosta antistanti dal civico 15-b al civico 14-a; 23 dicembre e 6 gennaio in corso della Repubblica divieto di sosta con rimozione coatta, dal civico 61 al civico 65.