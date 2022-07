Iva Zanicchi canta per Eurosuole e Goldenplast.

Ercoli: 10mila euro alla famiglia di Alika

Ciarapica: «Civitanova non è razzista»

EVENTO - La cantante ospite a sorpresa della serata all'antico casale Bonaparte: «Conosco bene questo posto, amo girare per i negozi del centro». Il sindaco Ciarapica ha parlato dell'omicidio sul corso: «La nostra città è stata la vetrina di un episodio atroce che ha coinvolto cittadini non residenti qui e questo fatto non va strumentalizzato. Molti civitanovesi, invece, si sono offerti per aiutare». L'amministratore unico ha analizzato la situazione dopo pandemia, guerra e caro energia: «Difficilissimo gestire la carenza di materie prime. Tuttavia abbiamo lavorato, aumentato il fatturato e garantito il posto a 300 dipendenti»

31 Luglio 2022 - Ore 13:58 - caricamento letture

di Claudia Brattini

Una serata evento per i dipendenti di Eurosuole e GoldenPlast: dopo l’intervento dell’amministratore unico Germano Ercoli e dei politici presenti, arriva a sorpresa la coinvolgente esibizione di Iva Zanicchi.

Dopo due anni di stop forzato, nella rinnovata cornice dell’antico casale Bonaparte torna a splendere la convivialità con la cena sociale delle due aziende, guidate dall’imprenditore Germano Ercoli. Ospite della serata la famosa cantante, accompagnata dal musicista e autore Daniele Ronda e Sandro Allario. L’Eurosuole spa, leader in Europa nella produzione e commercializzazione di suole per calzature, e Goldenplast, la più giovane azienda fondata nel 1993, rappresentano due pilastri del settore calzaturiero a livello internazionale.

Germano Ercoli ha aperto la serata con un intervento di fronte ai numerosissimi dipendenti, i soci, la famiglia e alle autorità locali: il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, la sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini, l’assessore al Bilancio della Regione Guido Castelli e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. La cena sociale, che per oltre 25 anni si è svolta al ristorante Orso, dopo la sua chiusura si sposta nel giardino dell’antico Casale, la cui ristrutturazione è stata seguita da Raffaella Ercoli, per l’occasione tramutato in una location addobbata con cura e raffinatezza.

L’amministratore Ercoli, con il suo proverbiale carisma, ha catturato l’attenzione degli ospiti con il saluto di benvenuto da cui è trapelato che non sarebbe stata una semplice cena ma avrebbe assunto i connotati di una serata evento, densa di tematiche economiche, sociali ma anche di evasione e convivialità. Ercoli ha fatto il punto della situazione finanziaria e dell’andamento attuale delle sue aziende: «La condizione data della pandemia ha colpito le materie prime, spesso mancano e i costi sono aumentati, è difficilissimo gestire queste carenze per un azienda come la nostra, soprattutto per l’esplosione dei costi energetici – ha spiegato l’amministratore –. Le nostre sono aziende energivore, abbiamo istallato circa 2.000 kW per ogni azienda come energia elettrica con un costo medio mensile di 140mila euro per Eurosuole. Tuttavia abbiamo lavorato, aumentato il fatturato e garantito il posto a 300 dipendenti».

In una analisi lucida e puntuale lo sguardo di Ercoli è stato globale in una visione d’insieme dell’economia internazionale a cui non poteva mancare un riferimento alla situazione odierna delle sanzioni verso la Russia e il personale auspicio di un coinvolgimento generale per l’interesse dei popoli, per gli individui sotto la soglia di povertà senza perseguire l’ambizione personale. Riflessioni, tuttavia, sempre velate di ottimismo e consapevolezza dei sacrifici degli oltre 300 dipendenti a cui è andato l’apprezzamento e a cui è stata destinato un bonus carburante una tantum proprio nel mese di luglio. «E’ l’applicazione di un perfetto gioco di squadra in cui tutti contano che ci distinguerà dalla concorrenza e ci darà la forza per continuare ad investire nel nostro lavoro», ha sottolineato l’imprenditore menzionando il professor Odoardi dell’Università di Firenze per l’organizzazione aziendale.

Un gioco di squadra che funziona, tanto che oggi le aziende sono ai vertici del mercato e raggiungono performance straordinarie. «La nostra storia è forse un esempio unico nelle Marche, siamo stati sollecitati anche alla vendita ma poi il mio pensiero si è rivolto a quante famiglie sono nate nelle nostre aziende, alla comunione che c’è ed è un’altra cosa rispetto all’aridità della finanza. L’impegno, però, per essere a questi livelli necessita del contributo di ciascuno, da chi si trova all’ingresso ai dirigenti degli uffici».

La serata, coordinata dalla presentatrice Daniela Gurini, è proseguita con un lungo intervento del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica: «Ringrazio Germano per avermi invitato in questa piacevolissima serata in cui sono emerse analisi importanti dai tuoi interventi lungimiranti, in cui trapela il lato umano e sociale dell’imprenditore». Il sindaco ha espresso inoltre cordoglio ma anche condanna e rammarico per l’atroce delitto che si è consumato venerdì sul corso di Civitanova (in cui ha perso la vita il giovane nigeriano Alika Ogorchukwu) ribadendo quanto la realtà e le stesse aziende guidate Ercoli, siano invece un esempio di inclusione. «Va condannato il gesto, ma anche l’indifferenza – ha espresso il sindaco –. Un fatto inconcepibile ma ribadisco non connesso al razzismo, Civitanova non è una realtà razzista, è stata la vetrina di un episodio atroce che ha coinvolto cittadini non residenti qui e questo fatto non va strumentalizzato. Sono in molti, invece, i cittadini civitanovesi che oggi si sono offerti di aiutare la famiglia della vittima dimostrando un grande cuore».

Generosità in cui anche in questa occasione si è contraddistinto Ercoli che nel corso della serata ha annunciato la donazione di 10mila euro da destinare alla famiglia della vittima. Con l’assessore regionale al bilancio, Guido Castelli si è parlato di ricostruzione ed è emerso positivamente che il bilancio regionale beneficia della quota Irpef regionale sul cospicuo ammontare delle imposte e tasse che le aziende di Ercoli andranno a pagare per ben 4 milioni e mezzo di euro. «Il Covid – ha affermato Castelli – è stato come un pettine che fa affiorare i nodi: il sistema non sempre è favorevole all’impresa, in Italia ci salva la ricchezza privata, che conta su un valore di 10 mila miliardi, bisogna puntare sul talento d’impresa senza vedere nell’impresa pubblica un nemico». In conclusione l’assessore ha aggiunto che «nella ricostruzione abbiamo cercato di dare un’indicazione senza pregiudizi, servono attitudini mentali e tornare ai fondamentali. Nel 2022 il saldo demografico è stato peggiore rispetto al 1917, anno dei conflitti bellici e della pandemia Spagnola».

Noemi Tartabini, sindaca Potenza Picena, ha voluto ringraziare i suoi concittadini che lavorano nell’azienda Goldenplast condividendo la gioia dei risultati raggiunti. «La lungimiranza e il lato umano – aggiunge la sindaca – sono la carta vincente e non posso che ringraziare per gli investimenti sul territorio e per il supporto che la famiglia Ercoli non fa mai mancare alla comunità potentina».

Infine, una sorpresa per tutti i presenti: l’esibizione della cantante Iva Zanicchi, accompagnata dal musicista e autore Daniele Ronda e Sandro Allario. L’artista, che la sera precedente è stata ospite allo Shada, ha coinvolto il pubblico di tutte le età con i suoi successi, dai più recenti, come il pezzo presentato allo scorso festival di Sanremo, fino alla celeberrima “Zingara “in una crescente alternanza di sound latini e musiche napoletane. Lo spettacolo travolgente ha mostrato ai presenti una veste insolita dell’artista che oltre alla musica ha intrattenuto il pubblico con divertenti sketch che hanno coinvolto Ercoli, sua moglie Grazia e i partecipanti tutti che si sono scatenati in balli e canti dinnanzi al palco. A Cronache Maceratesi la cantante ha riferito: «Amo molto questa città, sono venuta varie volte, già diversi anni fa, la conosco e amo girare fra i negozi del centro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA