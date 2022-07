Omicidio di Alika,

la comunità nigeriana alza la voce:

«Vogliamo giustizia» (FOTO/VIDEO)

CIVITANOVA - Presidio spontaneo guidato dalla vedova Charity Oriaki e da Amen Richwarrant, pastore della chiesa evangelica di Potenza Picena. Corteo in corso Umberto I fino al palazzo comunale dove hanno incontrato il sindaco. Traffico bloccato. LE IMMAGINI

I video in sequenza della manifestazione

di Giovanni De Franceschi (foto e video Fabio Falcioni)

«We want justice, vogliamo giustizia». E’ il grido della comunità nigeriana che questa mattina ha fatto sentire la sua voce lungo le vie centrali di Civitanova. Un presidio nato spontaneamente quando alcuni amici di Alika Ogorchukwu – ucciso ieri pomeriggio lungo corso Umberto I – in presenza di diversi passanti, si sono ritrovati sul luogo dell’omicidio. Con loro anche Amen Richwarrant, pastore della chiesa evangelica di Potenza Picena. Avevano in mano dei fogli su cui erano state stampate le immagini dell’aggressione poi sfociata in omicidio.

A loro si è aggiunta poco dopo la vedova Charity Oriaki in lacrime. Già ieri la donna, in preda alla disperazione, aveva detto che avrebbe voluto incontrare chi ha ucciso suo marito e sapere perché è successo.

Sono quindi partiti in corteo una cinquantina di persone che hanno sfilato fino a raggiungere il palazzo comunale in piazza XX settembre. Lì sotto hanno continuato a chiedere giustizia e hanno chiamato il sindaco Fabrizio Ciarapica a voce alta. Il primo cittadino ha incontrato i manifestanti, ha abbracciato la vedova e l’ha accolta in Comune per poi tornare in piazza. Ha condannato l’atto di violenza e l’indifferenza di chi ha assistito all’omicidio. Il corteo è poi tornato indietro per bloccare il corso al traffico.

