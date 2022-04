«Centro fiere, subito riapertura parziale

o perderemo gli eventi»

MACERATA - Il capogruppo del Pd Narciso Ricotta ha presentato una interrogazione per chiedere la possibilità di utilizzare il padiglione non interessato dai lavori. Lo chiedono anche operatori e associazioni in una lettera all'amministrazione

21 Aprile 2022 - Ore 13:43 - caricamento letture

«Riaprire una parte del centro fiere di Villa Potenza per dare respiro al territorio e alle sue associazioni». Lo chiede il capogruppo del Pd Narciso Ricotta che ha presentato una interrogazione all’amministrazione comunale di Macerata. Ma a richiedere l’apertura parziale del centro fiere sono anche le associazioni che lo hanno tenuto in vita per anni, pur in condizioni fatiscenti. «Oggi, dopo due anni di pandemia – hanno scritto in una lettera all’amministrazione – e un cantiere troppo a lungo rinviato che ancora oggi tiene ostaggio il centro fiere, crediamo fermamente che sia il momento di dare e darci un’opportunità».

«Rischiamo di avere un polo fieristico nuovo ma di perdere gli eventi e con le fiere anche gli operatori e l’utenza che è sempre stata significativa. Riprendere le attività è possibile perché il padiglione chiuso non è toccato dall’intervento, si possono quindi organizzare eventi usando il piazzale verso il deposito Apm. L’amministrazione deve ingegnarsi a far convivere il cantiere con questo spazio limitato che consenta di continuare a operare».

Ricotta chiederà quindi all’amministrazione se è disponibile a una ripresa parziale delle attività: «Oggi dopo due anni di pandemia, gli altri centri hanno riaperto, basta guardare alla vicina Fermo, e noi non possiamo permetterci di restare a guardare. Bisogna agire prima che sia troppo tardi».

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA