Fontescodella, il maxi parcheggio

inizia a prendere forma (Foto)

Sarà anche un hub per e-bike

MACERATA - Al via l'intervento di riqualificazione nella zona di fianco al palazzetto, sarà realizzata anche una stazione di ricarica per bici elettriche. Un intervento di 383mila euro che dovrebbe concludersi entro l'estate

Un hub per chi arriva a Macerata con tanto di parcheggio scambiatore per raggiungere il centro storico grazie anche al progetto di e-bike e alle stazioni di ricarica. E’ il progetto di riqualificazione dell’amministrazione comunale di Macerata per Fontescodella, negli spazi verdi vicino al Banca Macerata Forum, finora abbandonati all’incuria e al degrado.

I lavori sono iniziati la scorsa settimana, un intervento di 383mila euro affidato alla Socab costruzioni srl che dovrebbe terminare, secondo cronoprogramma, entro la fine dell’estate. E che rientra nel più ampio progetto di mobilità sostenibile che il Comune ha finanziato con un milione di euro previsti dei fondi Iti Innova Macerata. Il parcheggio di Fontescodella diventerà, infatti, anche il primo dei cinque hub per l’installazione di pensiline per le biciclette elettriche. La stazione di ricarica sarà allestita a fianco del palasport, lato rotatoria. Le altre quattro saranno installate in piazza Pizzarello, nel parcheggio del piazzale XXV Aprile della stazione, vicino al polo Bertelli di Unimc e la quinta accanto all’hub informativo di viale Trieste.

Con il finanziamento di 172mila euro ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà creato inoltre un collegamento ciclo-pedonale di oltre 9 chilometri tra nove plessi scolastici e altre zone strategiche, attraverso percorsi all’interno del territorio comunale, che comprendono anche sentieri naturali. Prevista anche la realizzazione di un punto informazioni sulla mobilità sostenibile nel chiosco di viale Trieste, dove sono già in corso i lavori di riqualificazione, che rappresenterà così un punto di riferimento.

