«Raccolte oltre mille firme

contro la pista da sci in sintetico»

MACERATA - La petizione lanciata dal consigliere del M5S Roberto Cherubini: «Una risposta incredibile dei cittadini, nei prossimi giorni le consegneremo al sindaco»

26 Aprile 2022 - Ore 14:38 - caricamento letture

Oltre mille firme contro la pista da sci in sintetico a Macerata per la petizione lanciata dal consigliere del M5S Roberto Cherubini. «Abbiamo ricevuto una risposta incredibile dei maceratesi ad una petizione contro la pista di plastica per lo sci, che in pochi giorni ha raccolto più di mille firme – spiega il pentastellato – Nei prossimi giorni consegneremo le firme al sindaco ed all’assessore competente sperando che questo scempio sia fermato. Precisiamo che, a differenza di quanto affermato da alcuni consiglieri comunali, la proposta fu del Partito Democratico e non arrivò al voto del consiglio perché ritirata dal presentatore prima del voto. Una condivisione trasversale preoccupante per chi come noi reputa oggi fondamentale la cura del territorio e la battaglia contro il consumo del suolo».

Il progetto prevede la realizzazione di una pista da sci in sintetico e due campi da padel a Fontescodella, per un totale di 2 milioni di euro, finanziati con i fondi del Pnrr dedicati agli interventi di rigenerazione urbana e di qualità dell’abitare. L’idea era stata lanciata in Consiglio comunale dal consigliere del Pd Andrea Perticarari ed aveva trovato il sostegno del sindaco Sandro Parcaroli. La progettazione deve essere definita entro il 2023 mentre la fine lavori è tassativamente entro il 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA