Sottopasso ferroviario in via Roma,

c’è la conferenza dei servizi

Procedura più veloce

MACERATA - Entro il 14 giugno gli Enti e le società coinvolte potranno formulare le proprie osservazioni rispetto al progetto preliminare, poi si passerà alle operazioni di gara. L'assessore Marchiori: «Quello di oggi è un passaggio molto rilevante, siamo in una fase spinta del progetto»

3 Maggio 2022 - Ore 20:31 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Il dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata, l’ingegnere Tristano Luchetti, ha convocato la conferenza dei servizi preliminare per l’approvazione dello studio di fattibilità per il sottopasso ferroviario di via Roma. Gli Enti e le società interessate avranno tempo fino al prossimo 14 maggio per chiedere documentazioni ulteriori rispetto al materiale già inviato già inviato dal Comune ed entro il 14 giugno dovranno ufficializzare il parere e formulare eventuali osservazioni.

Molto soddisfatto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori: «Mercoledì scorso era stata approvata la convenzione per il sottopasso ferroviario tra Comune, Regione, Rete ferroviaria italiana, Ufficio Ricostruzione ed Anas che sono poi i soggetti coinvolti mentre il Comune è l’Ente che tira le fila del tutto essendo il soggetto attuatore, ognuno ha avuto assegnati i compiti per proseguire l’iter. Sabato scorso abbiamo inviato ai soggetti coinvolti i progetti e tutti gli allegati, insomma tutto il fascicolo progettuale, abbiamo convocato la conferenza preliminare dei servizi, asincrona, all’esito ci sarà l’approvazione del progetto che costituirà la base per il contratto di appalto integrato, poi la conferenza per approvazione esecutivo. Quello di oggi è un passaggio molto rilevante, siamo in una fase spinta del progetto, da giugno in poi si comincerà a preparare gli atti di gara e chi se lo aggiudicherà farà il progetto».

I tempi: «Credo che il 2022 – rileva Marchiori – sarà dedicato a questa fase, compresa la gara e a metà 2023 ci sarà la consegna del cantiere. E’ uno schema procedurale voluto con i nuovi criteri del Pnrr, appunto prevede questo iter amministrativo molto più veloce e che conduce in tempi brevi alla gara». Trattandosi di fondi legati al Pnrr entro il 2026 il sottopasso deve essere pronto. Utile anche andarsi a leggere l’elenco delle parti chiamate per la conferenze dei servizi e che potranno formulare pareri ed osservazioni: Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici ,Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, alla società Rfi D.T.P. Ancona, alla società Rfi Direzione Investimenti Programmi Soppressione passaggi a livello e Risanamento Acustico di Roma, alla società Anas Marche, al Ministero delle Infrastrutture Dipartimento Opere pubbliche Risorse Umane e Strumentali Provveditorato Interregionale di Ancona, alla Provincia di Macerata Settore territorio e ambiente, all’Arpam Dipartimento Provinciale Macerata, all’Asur Area Vasta 3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, al Comando Gruppo Nucleo Forestale Carabinieri di Macerata, all’Apm si Macerata, all’Italgas reti spa, all’Enel distribuzione, alla Telecom Italia spa e a Openfiber spa.

