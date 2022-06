Si rompe condotta dell’acqua:

cambia la viabilità in centro,

sospeso il trasporto urbano

MACERATA - Il Comune: «Per consentire l'intervento dell'Apm, si è resa necessaria la chiusura al traffico di via Crescimbeni»

16 Giugno 2022 - Ore 13:42 - caricamento letture

Rottura di una condotta dell’acqua nel centro storico di Macerata, cambia la viabilità per consentire l’intervento dell’Apm. «Si è resa necessaria la chiusura al traffico di via Crescimbeni – spiega in una nota il Comune -. I veicoli che transitano in piazza della Libertà potranno utilizzare come uscita dal centro storico corso Matteotti e Santa Maria della Porta. Il servizio di trasporto urbano è sospeso fino alla riapertura della strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA