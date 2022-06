Assistenza domiciliare over 65

con demenza o Alzheimer:

al via le domande

AIUTO - È online il bando relativo al servizio di sostegno alle persone ultra 65enni residenti in uno dei nove comuni dell’Ats 15 (Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia)

È online il bando relativo al servizio di assistenza domiciliare a favore di persone ultra 65enni affette da Alzheimer o altre forme di demenza rivolto a persone residenti e domiciliate in uno dei nove comuni dell’Ambito territoriale sociale 15. «Nell’ottica di un sempre maggiore sostegno alla famiglia nell’accudire gli anziani non autosufficienti a casa, la misura del servizio di assistenza domiciliare rappresenta una valida e concreta risorsa – ha detto il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Macerata, capofila dell’Ats 15, Francesca D’Alessandro -. L’assistenza nelle mura domestiche è, senz’altro, una situazione da prediligere rispetto al ricovero in strutture residenziali per far sì che vengano mantenute le relazioni positive e il rapporto di fiducia con i familiari».

Il servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani ultra65enni affetti da Alzheimer o altre forme di demenza fornisce un aiuto domiciliare sia all’anziano che alla sua famiglia tramite un operatore/operatrice a domicilio. Inoltre, da quest’anno, in accordo con il familiare della persona anziana, è possibile attivare servizi opzionali e gratuiti (per Isee fino a 18mila euro) tra i quali: formazione per familiari/caregiver, gruppi di auto mutuo aiuto per familiari e caregiver e consulenze psicologiche personalizzate anche domiciliari. A supporto della qualità del servizio offerto alle famiglie si svolgerà l’attività di formazione agli operatori/operatrici domiciliari che caratterizza il servizio da anni. Tutte le attività domiciliari, sperimentali per ciò che riguarda i servizi opzionali, sono organizzate e gestite dall’Ambito territoriale sociale 15 in collaborazione con l’Azienda pubblica servizi alla persona Ircr Macerata.

La domanda di accesso per persone anziane residenti e domiciliate in uno dei nove Comuni dell’Ats 15 (Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia) può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno e a seguito della verifica dei requisiti richiesti, dà accesso a una lista di attesa funzionale all’erogazione dei servizi domiciliari finanziati con il Fondo della non autosufficienza relativo agli anziani.

Per informazioni e per presentare domanda di accesso è possibile contattare lo sportello Social Point dell’Apsp Ircr Macerata al numero 0733263026 o alla mail: ircrsocialpoint@gmail.com o l’Ats 15 al numero 0733256291 o gli uffici di promozione sociale (ups) nei servizi sociali presenti in tutti i nove comuni.

