Fonte Maggiore e della Quercia

ripulite da Federcaccia

MACERATA - L'assessore Paolo Renna: «L'associazione custodisce così il patrimonio della città con un altissimo senso civico che rappresenta un esempio per la comunità»

Fango, alghe ed erbacce oltre a plastica, cartoni e siringhe usate sono stati raccolti durante la pulizia di Fonte Maggiore e Fonte della Quercia grazie al progetto di Federcaccia. Nelle scorse settimane, infatti, la sezione Federcaccia Macerata, grazie all’iniziativa ecologica “Paladini del Territorio” organizzata dalla Fondazione U.N.A. – Uomo, Natura e Ambiente, si è occupata della pulizia della Fonte Maggiore e di Fonte Della Quercia svuotando e ripulendo le vasche.

«Vogliamo ringraziare la sezione Federcaccia di Macerata che grazie a questi progetti scende in campo in modo concreto per la salvaguardia e il ripristino delle zone colpite da inquinamento e custodisce così il patrimonio della città con un altissimo senso civico che rappresenta un esempio per la comunità – ha detto l’assessore al Decoro Urbano Paolo Renna -. C’è stata inoltre una grande attività di coordinamento e confronto dato che Federcaccia ha interloquito con il Comune per decidere quali fossero le zone in cui operare».

