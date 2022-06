“Sicuri sul sentiero”,

giornata a Bolognola dedicata

alla prevenzione degli incidenti

L'INIZIATIVA organizzata per domenica dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dalle sezioni del Cai

14 Giugno 2022 - Ore 17:32 - caricamento letture

Progetto “Sicuri in montagna”, domenica 19 giugno torna la giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva; sentieri, ferrate, falesie e vie alpinistiche, grotte e canyoning ma anche la ricerca dei funghi, saranno i temi d’interesse per parlare di prevenzione a 360°. «Lo scopo principale dell’iniziativa è creare sensibilità, ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo, soprattutto in quanti, lontani dal mondo del Cai, si avvicinano alla montagna in modo superficiale», si legge in una nota. Così domenica 19 giugno, col titolo “Sicuri sul sentiero”, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, le sezioni del Cai, le Commissioni e le Scuole del Cai, enti ed associazioni sensibili, daranno vita in tutta Italia «a manifestazioni che, si spera, possano raccogliere l’interesse e la partecipazione delle edizioni passate. Nella stagione estiva si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi soprattutto da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile; l’escursionismo, non solo per una questione di grandi numeri, occupa sempre i primi posti delle statistiche degli interventi del Soccorso alpino – si sottolinea nella nota -. Emblematica poi è la casistica dei cercatori di funghi che, irreparabilmente, fa registrare innumerevoli incidenti, nella maggioranza dei casi per scivolata. Nelle Marche la manifestazione si svolgerà a Pintura di Bolognola nella stupenda cornice dei Monti Sibillini». Il programma prevede: il ritrovo a Pintura di Bolognola alle 8,30 ed iscrizione all’evento. Alle 9 l’inizio attività con le buone norme di sicurezza in ambiente montano. Alle 10,30 l’escursione da Pintura di Bolognola a Casale Grascette/Monte Amandola (13 km – 650 metri dislivello complessivo – difficoltà E). Alle 14 il pranzo a La Capanna di Pintura di Bolognola. Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. Per la partecipazione all’escursione è necessario indossare adeguato abbigliamento e calzature da montagna. L’elenco degli eventi è visibile sul sito http://www.sicurinmontagna.it/ Informazioni generali sono reperibili anche sui siti web: www.cnsas.it – www.cai.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA